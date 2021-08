Chicago pokračuje ve změnách, Bulls posílil DeRozan

Stejně jako v případě výměny s New Orleans, v jejímž rámci by měl Chicago opustit český rozehrávač Tomáš Satoranský a Bulls posílit Lonzo Ball, nebyla dohoda ještě oficiálně potvrzena.

Chicago přebudovává mužstvo poté, co čtvrtou sezonu za sebou nepostoupilo do play off. Jednatřicetiletý DeRozan v minulém ročníku nastřílel průměrně 21,6 bodu na zápas a zaznamenal kariérní maximum 6,9 asistence. San Antonio za čtyřnásobného účastníka Utkání hvězd podle ESPN získá Thaddeuse Younga, Al-Farouqa Aminua a výběry na draftu v letech 2022 a 2025.