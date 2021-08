Rozehrávač Mills míří ze San Antonia za Durantem a spol. do Brooklynu

V newyorském klubu Mills doplní Kevina Duranta, se kterým byl v Tokiu zařazen do All Star týmu olympijského turnaje, a další dva členy hvězdného tria Jamese Hardena a Kyrieho Irvinga. Hráč s téměř čtyřicetiprocentní střelbou z tříbodové vzdálenosti odehrál v NBA včetně play off 829 zápasů, z drtivé většiny jako náhradník, s průměrem 8,9 bodu na zápas v základní části. Na hrách v Tokiu byl s průměrem 23,3 bodu třetím nejlepším střelcem turnaje a dovedl Austrálii k historicky první olympijské medaili; v duelu o bronz proti Slovinsku nastřílel 42 bodů.