Trable s covidem zasáhly při olympiádě i basketbalisty

Pro basketbalisty všechno začalo už 8. července po návratu z vítězné olympijské kvalifikace v kanadské Victorii. „Někteří hráči a členové realizačního týmu vyšli doma při otestování po příletu pozitivní. Podle trasování hygieny se nákaza do našich řad mohla rozšířit při utkání s Urugayí, protože někteří členové jihoamerického mužstva skončili v izolaci už v Kanadě," prozradil Šob.

„Byla to psychicky hodně složitá situace, protože hráči po euforii z postupu najednou dostali ťafku a hrozilo jim zhroucení olympijského snu. Všechny další kroky jsme dělali v součinnosti s hygienou a neprezentovali jsme je veřejně jen proto, aby nedošlo k šíření nějaké paniky," přibližoval Šob, jenž uvedl, že má výslovný souhlas tří hráčů, aby zveřejnil, že právě jejich testy vyšly pozitivně. „Byli to Blake Schilb, Jaromír Bohačík a Jakub Šiřina, naštěstí bez výraznějších příznaků," prohlásil manažer.

Čas pracoval proti basketbalistům, přesto se dařilo ochránit ostatní. „Nastavili jsme ještě přísnější režim, než vyžadovala česká i japonská olympijská pravidla," přiblížil Šob. „Dělali jsme maximum, aby nikdo nakažený neodletěl do Tokia a abychom uchránili zbytek mužstva, byť to do značné míry ovlivnilo naši představu o finální předolympijské přípravě," připustil trenér Ronen Ginzburg.

Nakonec se povedlo, že s výjimkou Patricka Samoury odletěli na OH všichni hráči, kteří byli ve Victorii. „Schilb, Bohačík, Šiřina a náhradník Jelínek ale cestovali do Tokia vyloženě na poslední chvíli, všichni však po dvoutýdenní izolaci a shodně s dobrozdáním hygieny jako neinfekční. Rozhodně jsme nikoho neohrozili, nebylo tam žádné riziko," připomněl Šob.

Problémům však ještě nebyl konec. „Po vítězném utkání s Íránem vyšel pozitivní test Schilbovi, přestože předtím měl sedm negativních výsledků v řadě," sdělil Šob. Pro 37letého hráče to znamenalo vynucený přesun z olympijské vesnice do covidového hotelu a celé mužstvo se ocitlo na den a půl v naprosté karanténě. „Byli jsme úplně odděleni od české výpravy, ani do jídelny jsme nesměli," prozradil Ginzburg.

Při opakovaném rozboru Schilbova vzorku ale došli japonští lékaři k tomu, že jde o výskyt zbytku viru po prodělané nemoci a v důsledku extrémní zátěže v úvodním utkání turnaje. „Tím ho propustili z izolace, ale před zápasem s Francií prakticky neexistovala možnost nějaké společné přípravy národního týmu," poznamenal Šob.

Do logického kontextu se tedy teprve nyní dostává koučova věta bezprostředně po porážce s Francouzi. „Máme problémy, o kterých nikdo neví, moc jsme tu netrénovali," prohlásil tehdy Ginzburg v Tokiu bez bližšího upřesnění. „Nechtěli bychom kolem té věci nijak mlžit, ale nemělo ani smysl šířit nějakou hysterii, proto teď otevřeně říkáme, co a jak jsme před Tokiem i potom v dějišti her museli řešit. Někdy to byly až absurdní situace," uzavřel Šob.