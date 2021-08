Psali jsme historii, těšilo po OH Ginzburga, jenž věří v úspěšné domácí ME 2022

"Myslím, že nám to všem ještě pořádně nedochází. Psali jsme historii českého basketu. Uvědomil jsem si to i ve chvíli, když mě lidé zastavovali na ulicích a děkovali. To je také jeden z hlavních výsledků. Můžete udělat řadu věcí, na které se zapomene, ale lidi nikdy nezapomenou na pocit, jak se v daný moment cítili. Myslím, že se na to bude vzpomínat i za 40 let," usmál se na tiskové konferenci Ginzburg.

Zástupci národního týmu rovněž na pondělní tiskové konferenci přiznali, že měli před odletem potíže s koronavirem. Po návratu z olympijské kvalifikace v Kanadě vyšly pozitivní testy Jaromíru Bohačíkovi, Blaku Schilbovi a Jakubu Šiřinovi. U Schilba se navíc objevila "zbytková pozitivita" i během turnaje v Tokiu po úvodním zápase s Íránem a celý tým tak musel na jeden a půl dne do karantény. Přestože následný Schilbův test byl již opět negativní, přišel národní tým o dva tréninky a videorozbor před duelem s Francií. Zápas pak Češi prohráli 77:97.

"Boči, Blake a Jakub se snažili co to šlo, aby se vrátili. Zvláště Bohačík měl agresivní covid. V basketbalu ale občas musíte řešit těžké situace a nikdo z nich nebrečel ani si nestěžoval v médiích. Všichni to drželi v rámci týmu a snažili se to vyřešit. Je to další silná vlastnost téhle skupiny. Myslím, že jsme předvedli dobré výsledky, ale ano, covid hrál v naší přípravě roli," řekl Ginzburg.

Tomáš Satoranský v zápase proti Spojeným státům

Eric Gay, ČTK/AP

Češi pak po Francii nestačili ani na silné USA a po prohře 84:119 do čtvrtfinále kvůli horšímu skóre neprošli. "Mohli jsme hrát lépe, ale také jsme byli ve skupině, z níž bylo těžké postoupit. Američané a Francouzi se pak potkali i ve finále a skončili první a druzí. I kdybychom porazili Írán o více bodů, nejsem si jistý, že bychom postoupili," zamýšlel se Ginzburg.

"Jsem ale rád, že se nám to podařilo. V Izraeli to byl velký zápas, sledovalo jej hodně lidí, a kdybychom ho prohráli, nevím, jestli bych se tam mohl vrátit," usmál se izraelský kouč, jehož zemi Írán neuznává a v některých sportech proti jeho zástupcům ani nenastupuje.

Po olympijských hrách by se měl reprezentační tým sejít zase v listopadu, kdy je v plánu první ze čtyř kvalifikačních oken na mistrovství světa. Losování skupin proběhne na přelomu srpna a září a Češi by měli figurovat ve druhém výkonnostním koši, neboť je v žebříčku přeskočili po OH Slovinci, Italové a Němci. Další tři okna se odehrají do konce srpna příštího roku. V září 2022 je pak na programu mistrovství Evropy, v němž Češi hostí v Praze jednu ze základních skupin.

"A to že už bychom neměli být outsidery? Pro nás se nic nemění. V roce 2019 jsme byli šestí na MS a teď jsme skončili devátí na OH. Co se týče mezinárodních zápasů, nejsme už pár let outsiderem. Pokud máme kompletní tým bez zdravotních potíží, můžeme kromě USA porazit snad všechny," prohlásil

Damian Lillard v souboji s Martinem Peterkou

Eric Gay, ČTK/AP

"Říkám vám, kupte si určitě lístek. Bude to velký rok. Když budeme mít čas trénovat spolu dva nebo tři měsíce a všichni budou zdraví, můžeme příští rok dokázat něco velkého. Nejsme favorité, ale můžeme dokázat velké věci," dodal Ginzburg.

Vstupenky na ME v basketbale půjdou do prodeje na začátku listopadu, registrovaní členové v akci Česko dribluje si je ale budou moci zakoupit už v průběhu října.