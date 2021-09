Marc Gasol v Lakers skončil a chce se vrátit domů do Španělska

Půl roku po starším bratrovi Pauovi zřejmě končí v NBA i Marc Gasol. Klub Los Angeles Lakers jej vyměnil do Memphisu, ale u Grizzlies šestatřicetiletý pivot nezůstane a chce si vyjednat návrat domů do Španělska. Pau Gasol se rozloučil s NBA po dvaceti letech v únoru a zamířil do Barcelony, aby se připravil na olympijský turnaj.

Marc Gasol vyhrál předloni zámořskou ligu s Torontem a v hvězdném kádru Lakers strávil jedinou sezonu. Podle ESPN jej dnes klub vyměnil do Memphisu, kde strávil do roku 2019 jedenáct let. Lakers spolu s ním nabídli i volbu ve druhém kole draftu v roce 2024 a neupřesněnou částku. Za to získali práva na čínského basketbalistu Wang Če-lina.

Ve španělské reprezentaci bratři Gasolové ukončili kariéru v Tokiu po vyřazení z olympijských her. Marc je dvojnásobným mistrem světa i Evropy, z tří olympijských her má dvě stříbrné medaile.