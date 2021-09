Opava vyrazila za Ligou mistrů autobusem. Nádherný výlet, vtipkoval ironicky kouč

Basketbalisté Opavy porazili ve slovenském Lučenci ve finále Federálního poháru Spišské Rytíře (95:68) a získali první trofej v sezoně. Úspěch by to neměl být rozhodně poslední. Slezané vstupují do sezony se smělými ambicemi. „Chceme zopakovat ligové finále, být úspěšnější v českém poháru a k tomu dobrými výkony posbírat zkušenosti v evropském poháru," uvedl trenér BK Opava Petr Czudek.