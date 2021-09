Nymburští basketbalisté vyhráli na úvod ligy v Kolíně o pět bodů

Kolínští se třemi trojkami dostali do vedení 14:2, hosty však po nepovedeném úvodu podržel Jerrick Harding, který dal 16 z 22 bodů nymburského týmu v první čtvrtině. V závěru vyrovnaného duelu mistr otočil na 82:76 a domácí už jen marně dotahovali.

"My začali zápas velmi špatně a museli jsme dohánět. Oba týmy ukazovaly, co umí v útoku, s obranou to bylo horší. Kolínští stříleli výrazně lépe než my, na konci jsme ale zahráli nějaké dobré akce a přineslo nám to vítězství," uvedl v tiskové zprávě nymburský trenér Aleksander Sekulič.

Nymburku, který bude v NBL usilovat o rekordní 18. titul, chyběli reprezentant Martin Kříž a nový první rozehrávač Sterling Gibbs. Harding se nakonec zastavil na 24 bodech, Vojtěch Hruban dal o jeden méně. Nejlepším střelcem zápasu byl domácí Adam Číž, autor 26 bodů.

Hruban uznal, že Nymburk udělal v utkání spoustu chyb. "Naše souhra v obraně je taková rezavá, ale zlepšuje se to. Kolín dnes dával i těžké střely, takže jsme se do posledních vteřin potili, ale jsme za to rádi, protože nás to připravuje na Ligu mistrů. Takové zápasy nám v minulých letech trochu chyběly. Kluci mi pořád věřili a hledali mě, i když jsem měl první poločas střelbu 1/7, a pomohli mi se zas chytnout," řekl Hruban.

Ostrava uspěla v Děčíně

Ostrava vyhrála v Děčíně 73:70, domácím nepomohlo ani 28 bodů a 12 doskoků Matěje Svobody.

"I když jsme byli oslabení, po různých nemocech a nebyli jsme komplet, tak jsme na vítězství měli. V takto vyrovnaném zápase jsme ale měli 19 ztrát a dovolili jsme soupeři 15 útočných doskoků, a to se těžko vyhrává," posteskl si trenér Děčína Tomáš Grepl.