Andělová utrpěla v boji o Evropský pohár zlomeninu nohy

"Zápas byl na víc než dvacet minut přerušený. O výsledku bylo rozhodnuto. Vzhledem k vážnosti zranění jsme se dohodli s domácími, že zápas dohrajeme v mírném tempu, bez nasazení a snahy o změnu výsledku," řekl klubovému webu sportovní manažer slovenského týmu Tomáš Horký.

Čajky, které prohrály první zápas 62:74, podlehly v odvetě ve Francii 54:78 a byly vyřazeny.

V kvalifikaci se také rozhodovalo o zbylých soupeřích dvou brněnských celků. Žabinám přibyl do základní skupiny K k belgickému Castors Braine a německému Kelternu také tým Londýn Lions. KP Brno narazí ve skupině L vedle ESB Villeneuve-d'Ascq na další francouzský celek Tarbes a islandský Haukar.

"S konečnou podobou naší skupiny jsme spokojeni tak napůl. Nechtěli jsme podstupovat ekonomicky i logisticky náročnou cestu na Azory, místo toho řešíme schůdnější let do Reykjavíku a následný přesun do nedalekého Hafnarfjorduru. V případě dvou velice kvalitních francouzských soupeřů je to sice jednodušší dopravní varianta, ale může se jednat o malou sportovní vraždu," řekl generální manažer KP Brno Richard Foltýn na klubovém webu.