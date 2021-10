Montpellier - USK Praha 75:74 Basketbalistky USK Praha zahájily nový ročník Euroligy těsnou porážkou

V dalších zápasech skupiny A zvítězil favorizovaný Jekatěrinburg na hřišti Rigy 71:56 a Benátky porazily nováčka z Szekszárdu 80:59. Příští duel čeká české mistryně 13. října na hřišti MBA Moskva.

Pražanky se musely ve Francii obejít nejen bez amerických opor Alyssy Thomasové a Brionny Jonesové, neboť ještě hrají zámořskou WNBA, ale od této sezony se musí vypořádat také s absencí Kateřiny Elhotové, která ukončila z rodinných důvodů kariéru. Její roli kapitánky přebrala slovinská rozehrávačka Teja Oblaková.

Oba týmy vstoupily do utkání s důraznou obranou a po pěti odehraných minutách byl stav pouze 4:2 pro domácí. Montpellier následně utekl do vedení 11:2, Pražanky však nástup soupeřek včas zachytily a díky 10 bodům Condeové vyrovnaly do konce první čtvrtiny na 17:17.

V další části se už české mistryně ujaly díky bodům Oblakové a Stankovičové vedení, avšak domácí držela francouzská reprezentantka a čtyřnásobná evropská vicemistryně Époupaová s 11 body na dostřel. Nadějný pětibodový náskok Pražanek pak před odchodem do kabin snížila dvoubodovou střelou s klaksonem Filipová.

Basketbalistky Montpellier ve třetí čtvrtině začaly dobře a po třech minutách vyrovnaly na 38:38. USK se nicméně podařilo utéct do dalšího trháku a ke Condeové, jež měla po třiceti minutách už 19 bodů, se přidala i Stankovičová, která nastřádala jen o čtyři body méně. Pod košem se dařilo i Veronice Voráčkové; po třech čtvrtinách doskočila 11 míčů. I proto Pražanky vstupovaly do závěrečné části s vedením 57:51.

Domácí se však za hlasité podpory fanoušků vrátily do hry a čtyři minuty před koncem po akrobatickém koši Époupaové skóre otočily. Poté Pražanky dvě minuty před koncem získaly zpátky tříbodový náskok, jenže Époupaová s Wallacovou strhly duel opět na stranu domácích.

Naději na prodloužení dala ještě Voráčková, která srovnala na 74:74. Na druhé straně neproměnila dva trestné hody Filipová, po následném faulu Stankovičové však dostala čtyři vteřiny před koncem šanci také Époupaová a rozhodla. Přestože proměnila jen jeden trestný hod, druhý už doskočila její spoluhráčka Toureová a české mistryně už víc nestihly.

Evropská liga basketbalistek - 1. kolo Skupina A: Montpellier - USK Praha 75:74 (17:17, 32:35, 51:57) Nejvíce bodů: Époupaová 22, Petersová, Filipová a Wallaceová po 14 - Condeová 23, Stankovičová 20, Oblaková 14. Fauly: 21:14. Trestné hody: 11/7 - 16/13. Trojky: 8:7. Doskoky: 42:46. Riga - Jekatěrinburg 56:71 Benátky - Szekszárd 80:59