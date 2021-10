Vyoralovou potěšili po výhře USK v Evropské lize Američanky i fanoušci

"Bylo znát, že přijely. Jsou to skvělé hráčky do týmu. Víme, co od nich očekávat, a máme zase více možností do rotace. AT vnesla do hry novou energii, běháme zase rychleji dopředu a jsem za tento výsledek ráda," uvedla Vyoralová v rozhovoru s novináři.

Po týden starém vítězství na palubovce MBA Moskva tak USK uspěl v Evropské lize podruhé za sebou. "Szekszárd je nepříjemný tým, takže jsme nevěděly, co můžeme čekat. Nikdo nemůže předem říct, že bude v poločase vést o 20 bodů, ale teď s AT a Brionnou máme ten tým tak kvalitní, že můžeme o takto vyšší rozdíl vítězit," uvedla Vyoralová.

Dlouholetá reprezentantka vstřelila v duelu osm bodů a přidala tři doskoky. Z tohoto pohledu se stala nejúspěšnější českou basketbalistkou v zápase. "Jsem ráda, že jsem přinesla do hry větší energii. Na hřiště jdu vždy s tím, že chci dobře bránit, a když k tomu přidám i body, je to něco navíc. Jsem ráda, že jsem se chytla, a pak to jde vždy o něco líp," podotkla Vyoralová.

Rodačka z Weissenfelsu si užila i atmosféru. České mistryně sehrály před diváky první domácí euroligový duel od února 2020. Následné vyřazovací souboje pak byly kvůli pandemii koronaviru zrušeny a minulý euroligový ročník se uskutečnil jen formou tzv. bublin.

"Bylo konečně super, že mohli diváci do haly. Co si budeme povídat, předtím to nebylo dobré. Člověk si sice zvykne na to hrát i bez fanoušků, ale jsem strašně ráda, že jich přišlo takhle tolik," řekla Vyoralová.

Zapomněla tak již i na nepovedený vstup do soutěže, kdy USK Praha prohrál úvodní duel soutěže v Montpellier kvůli trestnému hodu v poslední vteřině 74:75. "Teď už na to nemyslíme. Kdyby tu byly americké holky, tak určitě vyhrajeme, ale stalo se. Ještě nás s Montpellier čeká zápas doma, takže to bude dobrá odveta, abychom jim to vrátily. Tehdy to byl první zápas a doufám, že nás to na konci základní skupiny nebude nějak mrzet," řekla Vyoralová.

Další duel Evropské ligy sehrají české mistryně 27. října na hřišti úřadujících šampionek z Jekatěrinburgu. Ty zatím neprohrály v soutěži ani jeden zápas a ve třetím duelu porazily Montpellier 92:73. "Uvidíme, jaký tým Jekatěrinburg mít, protože se ještě dohrávalo finále WNBA. Na druhou stranu se na to ale nesmíme dívat. Musíme se na tento duel dobře připravit a myslím, že je můžeme klidně potrápit, ne-li porazit," dodala Vyoralová.