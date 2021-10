LA Lakers - Cleveland 113:101 LeBron James se vrátil po zranění a pomohl Lakers k výhře

LeBron James se po zranění kotníku vrátil do sestavy basketbalistů Los Angeles Lakers a v NBA pomohl porazit svůj bývalý tým Cleveland 113:101. S 26 body byl nejlepším střelcem zápasu. Neuspěli naopak Pelikáni z New Orleans, kteří opět s Tomášem Satoranským jen na lavičce podlehli ve vlastní hale Sacramentu 109:113.

James vynechal předchozí dva zápasy, ale těsně před pátečním domácím utkáním se už rozhodl nastoupit. Z počátku se rozjížděl pomalu, ale když jeho tým ve druhé čtvrtině začal prohrávat dvouciferným rozdílem, táhl svůj tým k obratu. Klíčová byla pasáž na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny, kdy Lakers šňůrou 14:0 získali zápas pod kontrolu. Koncovka pak byla v režii Jamese a dalšího veterána Carmela Anthonyho, který dal 24 bodů.

Lakers teď mají bilanci 3-3, na stejnou v pátek dosáhl i Brooklyn. Nets doma porazili Indianu 105:98 a zažili slávu, když LaMarcus Aldridge jako 48. hráč v historii a sedmý mezi aktivními basketbalisty pokořil hranici 20 tisíc nastřílených bodů. Celkem k výhře pomohl 21 body. Nejlepším střelcem Nets byl ale s 29 body James Harden.

Reprezentační rozehrávač Satoranský ani tentokrát nedostal šanci a pouze sledoval neúspěšný boj spoluhráčů z New Orleans proti Sacramentu. Celý zápas se domácí snažili dohnat až třináctibodovou ztrátu, ale povedlo se jim to jen na chvilku ve třetí čtvrtině, kdy vedli 72:69. Pak ale Kings zareagovali šňůrou 10:0 a od té doby už si vedení hlídali. Nejlepším hráčem New Orleans byl litevský pivot Jonas Valančiunas s 24 body a 13 doskoky.

"Říkal jsem hráčům, že se to už brzy otočí. Budeme lepší. Teď to sice výsledkově nevychází, ale líbí se mi charakter týmu. Líbí se mi, jak tým bojuje," řekl trenér Pelicans Willie Green. Jeho tým s pěti porážkami ze šesti zápasů uzavírá tabulku Západní konference.

Výsledky NBA: Brooklyn - Indiana 105:98 Denver - Dallas 106:75 LA Lakers - Cleveland 113:101 Miami - Charlotte 114:99 New Orleans - Sacramento 109:113 Portland - LA Clippers 111:92 Toronto - Orlando 110:109.