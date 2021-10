Young dostal v NBA pokutu za kontakt s rozhodčím, nová pravidla ho frustrují

Rozehrávač Atlanty Trae Young dostal od vedení NBA pokutu 15.000 dolarů (v přepočtu 333.000 korun) za kontakt s rozhodčím. Americký basketbalista se provinil ve čtvrtečním utkání s Washingtonem (111:120) poté, co se při neúspěšném nájezdu a střele cítil být faulován, ale sudí zákrok obránce Raula Neta jako nedovolený neposoudili. Young při návratu do hry zpoza koncové čáry narazil na první pohled nevinně do rozhodčího, ale obdržel za to od něj technickou chybu, protože jakýkoliv kontakt hráče s arbitry je zakázaný.

Rozhodčí v NBA od této sezony nově posuzují některé zákroky, při nichž je prostřednictvím "nebasketbalových pohybů" původcem kontaktu s obráncem útočící hráč. Třiadvacetiletý Young patří k basketbalistům, u nichž se vzhledem k jejich stylu hry "chození pro faul" očekávalo, že s takovým způsobem rozhodování budou mít potíže.

Od počátku ročníku je to v jeho případě znát v tom, že dostává příležitost zahrávat jen 4,4 trestného hodu na zápas, zatímco v minulé sezoně to byl skoro dvojnásobek (8,7). A po porážce s Washingtonem pátý hráč draftu z roku 2018 neskrýval rozčarování z nového trendu. "Je tam spousta neodpískaných faulů. Nerad bych si vysloužil nějaký větší trest, ale je to frustrující," konstatoval po zápase.

Tvrdí, že je rozdíl mezi tím, o co se vedení soutěže snaží, a aplikací pravidla. "Prudké zpětné pohyby a naskakování do hráčů, to je něco jiného. Jsou věci, u kterých se změnou pravidel souhlasím. Ale pak jsou věci, které pořád jsou fauly, a hráč se může zranit. Zvlášť menší chlapík jako já, který jde proti větším a silnějším obráncům, kteří používají tělo, nohy a ruce, aby mě zastavili," řekl Young.