New Orleans - New York Knicks 117:123 Satoranský poprvé v sezoně NBA skóroval, na výhru to nestačilo

Tomáš Satoranský po absencích ve čtyřech předchozích zápasech naskočil v NBA do sobotního utkání proti New Yorku a díky trefené trojce se zapsal poprvé v sezoně mezi střelce. New Orleans ale domácí utkání s Knicks prohráli 117:123 a s jedinou výhrou ze sedmi zápasů jsou na dně tabulky Západní konference.