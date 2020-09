Znáte to - nemoc vás připoutala na lůžko a po návštěvě doktora užíváte antibiotika. Po pár dnech se organizmus vzchopí a vy začínáte přemýšlet nad tím, jestli náhodou nebude nejlepší nemoc vypotit běháním nebo jinou aktivitou. Vám se to možná v té chvíli nezdá, ale rizika sportování s antibiotiky jsou opravdu velká.

Je samozřejmě otázkou, o jaký typ nemoci se jedná, stejně tak záleží na typu antibiotik. Ta jsou buď baktericidní a bakterie zabíjejí nebo bakteriostatická, jež jim brání v množení. V obou případech však platí, že antibiotika pro lidské tělo znamenají obrovskou zátěž a není nic důležitějšího než odpočinek.

Ten je v případě zvýšené teploty, bolesti svalů a kostí nebo bolesti v krku samozřejmostí, nejcitlivější je však období, kdy antibiotika začnou zabírat a nemocný člověk se najednou cítí dobře. Právě v tomto okamžiku musíme být obzvlášť opatrní a nepouštět se do žádných náročných sportovních aktivit. Pokud už opravdu nevydržíme v posteli, můžeme "svrbění nohou" zahnat lehkým protažením nebo kompenzačním cvičením, později připadá v úvahu procházka na čerstvém vzduchu.

Rizika po dobrání antibiotik

Velká otázka ohledně antibiotik nastává v momentě, kdy se již cítíme normálně, ale platíčko s léky ještě není prázdné. Každý lékař vám však řekne, že antibiotika je potřeba vždy dobrat až do konce. Nemoc se totiž může snadno vrátit. Sportování po dobrání antibiotik také záleží na prodělané nemoci. Po bronchitidě by se nemělo chodit běhat brzy ráno, po zánětu močových cest zase chodit do bazénu. Je rozhodně nutné začít opatrně a s tréninkem to nepřehánět, pozor také na prochladnutí.

Některé druhy antibiotik zvyšují citlivost na sluneční záření, fluorochinolonová antibiotika mohou zase zvýšit riziko poškození šlach. Rozhodně je tak doporučeno poradit se s lékařem jak o sportování, tak právě o druhu předepsaných antibiotik.