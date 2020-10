Olympijský vítěz má pro vás nabídku. Pomůžete dětem?

Sport je v poslední době v troskách, drtivá většina možností je vypnuta, přesto se dá hýbat. Navíc můžete u toho pomoci třeba dětem z onkologické nemocnice Motol. Od pátku do neděle se máte šanci zapojit do akce pod názvem Battle Charity RUN.

„Moc rád bych vás chtěl pozvat na virtuální charitativní akci, která se bude konat od pátku do neděle. Můžete běžet, jít pěšky, jet na kole. Důležité je, abyste se zvedli a šli něco dělat, podpořili svoji imunitu a zároveň pomohli dětem z onkologického oddělení motolské nemocnice," zve všechny olympijský vítěz David Svoboda.

Tato charitativní akce se uskuteční už potřetí a celý výtěžek bude věnován Klinice dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Motole. Kdo se chce zapojit, může se připojit přes aplikaci C´MON RUN. V minulém roce pořadatelé vybrali 53 tisíc korun.

Vzhledem k současným okolnostem bude mít akce virtuální podobu a bude probíhat pouze přes aplikaci. Nezáleží, jestli jste z Prahy nebo vesnice v Krkonoších. Nezáleží, jestli zdoláte 100 metrů nebo si vylepšíte osobák na půlmaraton. Nezáleží, jestli zvolíte chůzi nebo běh. Každý krok se počítá a pomůže dobré věci. Přispívat můžete na transparentní účet.

„Důvodem každoročního pořádání Battle Charity Run je pomoc druhým, kteří se dostali do těžké životní situace. Battle Charity RUN není jen charitativní běh. Je to filozofie pomoci druhým, vzájemné podpory, vytváření hodnot a tvorby něčeho, co se dříve mohlo zdát jako sen, ale na základě soustavné práce se stává realitou. Pacienti onkologie neřeší, jestli je covid, ne-covid, takže pořádání akce (i přes tento nečas) bylo pro nás samozřejmostí," je přesvědčený o myšlence pomoci organizátor Tomáš Steinhart.