Na drsném Nisamarathonu potvrdili nadvládu. Pak odpadli

„Letos si toho ceníme hodně a upřímně nás to i překvapilo, protože jsme šli do závodu s tím, že se nám vyhrát spíš nepovede," přiznal Jan Pavliš. Podruhé se totiž na start dostavil i účastník mistrovství světa v Adventure Race Pavel Štryncl s Janem Císařem, kteří před pěti lety Pavliše s Jonášem porazili.

„Chtěli jsme jim porážku vrátit, takže jsme rádi, že se nám to povedlo. Hned v cíli jsem si to však vůbec neužil, protože po dojezdu mi bylo hrozně blbě od žaludku," přiznal Pavliš s tím, že jeho tradiční parťák „zalehl" po závodě také. Chytit při mnohahodinové dřině v mnohdy špinavé vodě infekci do zažívacího traktu totiž není těžké...

Dvojice Jan Pavliš a Petr Jonáš zdolává jeden z největších jezů na trati u liberecké spalovny.

Jaroslav Appeltauer

Pravidla běžecko-vodáckého závodu jsou jednoduchá. V Proseči u Jablonce nad Nisou závodníci vstoupí do ještě nesjízdné Nisy a po mnohahodinové dřině vystoupí o necelých 40 kilometrů dál na Trojmezí za jezerem Kristýna u Hrádku nad Nisou. Závodníci nesmí koryto řeky opustit, ani přijmout pomoc ze břehu. Poměr běžecké a vodácké části závisí na aktuálním množství vody.

Jeden z posledních náročnějších úseků pár kilometrů před cílem na Trojmezí.

Jaroslav Appeltauer

„Když jsme se v roce 2007 o závodě dozvěděli poprvé, hned jsme si říkali, že je přesně pro nás. Považujeme se totiž za dobré vodáky, máme za sebou několik vodáckých expedic a Nisu jsme samozřejmě jezdili už předtím," poznamenal Pavliš. Při premiéře však skončili až čtvrtí. „Od té doby vždy pár dnů před závodem trénujeme, poctivě prohlížíme všechny jezy, promýšlíme, jak je překonáme a nacvičujeme je," prozradil.

A od roku 2008 pouze s jednou výjimkou vítězí. „Ale je to psychicky těžké neustále obhajovat. Nejsem závodník, už několik dnů před startem mám nervy. Nechcete to někomu přenechat úplně zadarmo," přiznal Pavliš s tím, že příští rok se však na start se svým tradičním parťákem dostaví znovu. „Dokud to půjde, chceme jezdit. Je to naše srdcovka," uzavřel.

Hodně úseků na Nisamarathonu je nesjízdných, jejich celková délka závisí na množství vody. Na 20. ročníku tradičního závodu teklo korytem dostatek vody.

Jaroslav Appeltauer