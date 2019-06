Tep narůstá, únava se navyšuje a každým krokem jste blíže vyčerpání, vzdání. Většina se ale kousne, jde přece jen o pár metrů. Držíte se zábradlí, lan, každá pomoc se hodí. Všichni kolem vás trpí, ale běží, jdou. Zdolat skokanský můstek K120 na Ještědu, to je chvilková záležitost, přesto se vám hluboce a bolestně zaryje pod kůži.

Stovky závodníků se rozhodly pokořit netěžších čtyři sta metrů v životě. Mužům o víkendu kraloval Jakub Šiarnik, mezi ženami obhájila předloňské prvenství Adéla Stránská. Se svou štafetou uspěla i snowboardcrossová reprezentantka Eva Samková. Své metry zvládla také biatlonistka Markéta Davidová.

"Bylo to výživné. První, co mě po doběhu napadlo, bylo, že nechápu, jak někdo může dát celou trať. Slyšela jsem, jak na mě diváci řvou a odpočítávají metry do cíle. Když už jsem myslela, že tam jsem, tak křičeli, že ještě pět metrů. Fakt byli úžasní!" smála se těsně po doběhu Samková.

Ještědský můstek K120, kdo nevyběhl, neví.

Red Bull

Profesionálové, amatéři, nadšenci. Na startu Red Bull 400 se všichni zasněně koukli do cíle. Tak blízký, přitom zároveň vzdálený bod. Na konci rozhodovala touha zvládnout poslední metr.

„Člověk si říká, že sto metrů bude pohoda, ale na konci už to teda opravdu bolelo. Posledních pár metrů to už byl boj, nohy mě vůbec neposlouchaly. Byla jsem ráda, že se můžu chytit i rukama," přiznala Davidová.

Titul šampiona zůstává i po dvou letech v rukách slovenských závodníků. Po předloňském triumfu Tomáše Čelka si pro svůj prémiový triumf zaběhl v čase 3:15 Jakub Šiarnik. Někdo si stihne za tři minuty vyčistit zuby, další vyběhnout skokanský můstek...