Davide, proč jste se rozhodl podpořit tento charitativní běh?

Rád podporuji všechny druhy charitativních akcí. A pokud jsou spojeny se sportem, o to jsem radši, protože celý život sportuji. O tomto běhu jsem se dozvěděl přes sportovce a kamarády, což beru jako skvělé doporučení. Navíc běhání mě baví, to mi zůstalo i po aktivní sportovní kariéře. Běhám skoro každý den, jde o spojení příjemného s užitečným, navíc tímto během pomůžeme, což je komplexní balíček.

Takže se postavíte 6. října na start?

Samozřejmě. Doufám, že se přidají další kámoši a lidi, aby nás bylo co nejvíce.

Battle Charity Run. Poběžíte?

Battle Charity Run

Jakou trať poběžíte?

Asi se postavím na start desítky, ale uvažuji i o půlmaratonu.

Běháte často?

Když se daří, tak každý den, jinak určitě šestkrát v týdnu, ale už nedávám takové objemy jako dřív, i rychlost už není taková, když jsem závodil. Pro kondici si dávám osmičku, dvanáctku.

Kolik jste uběhl nejvíce na jeden zátah?

To je těžký říct, protože nejvíce jsem uběhl, když jsem se ztratil, a to nemám změřený. Párkrát se mi stalo, že jsem se vrátil po třech hodinách z lesů, kde jsem neznal prostředí. Brácha mě letos přihlásil na plavecko-běžecký maraton, který měl nakonec 48 kilometrů a z toho se devět plavalo. Tohle byl asi můj nejdelší měřený závod, šli jsme to s bráchou asi pět hodin. Málem jsem umřel (smích).

David Svoboda během jízdy na mistrovství světa v Berlíně.

Filip Komorous

Proč by lidi měli podle vás běhat?

Běhání je dobré pro naše zdraví, kondici, po běhání jsou lidi spokojenější, šťastnější. Když vyplavíte endorfiny, jste veselejší. Běh je základní pohyb, který zvládne každý a můžete běhat kdykoliv a téměř všude. A spojení s charitou se nabízí. Čím více lidí se spojí, tím více dobra se napáchá. Při plavání a skákání padákem bude lidí míň, při běhání daleko víc. Jeden můj brácha říkal, že smyslem života je služba druhým. A je jedno, jestli člověk dělá hospodského nebo prezidenta. Myslím, že v dnešní době si každý najde čas, aby se mohl rozdělit s ostatními.