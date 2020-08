Jako většina českých paralympioniků nejste profesionál. Chodíte tedy i do práce, co přesně děláte?

Chodím do práce, mám masážní salon, takže masíruju. Sám sobě jsem šéfem, to mi vyhovuje. Jen nemám zaplacenou nemocenskou ani dovolenou.

Absolvoval jste i masérský kurz. Jak vy sám nejraději odpočíváte a regenerujete?

Nejradši chodím na ryby. To je pro mě relaxace a očista duše. Taky rád kutím, takže doma jsem nejčastěji v garáži.

Úspěšný český paralympionik Dušan Ščambura.

Zdroj: Toyota ČR

V čem všem se váš hod oštěpem technicky liší od kolegů bez zdravotního postižení?

Zdravý sportovec má rozběh a větší mobilitu těla. U nás je to složitější v tom, že jsme připoutáni na kozu, což je vrhačská stolice, držíme se tyčky a házíme z místa. Na hodu se tedy ukáže jen opravdová síla, kterou máme v ruce.

Jaké jsou v Česku podle vás podmínky v paralympijském sportu?

Jsme amatéři. Oproti ostatním státům jsme amatéři, i když by to tak nemuselo být. Týká se to týmu a financování. To je největší problém u nás.

Proč jsou zahraniční soupeři často profesionálové a v Česku tomu tak není?

Když vynecháme finance, nějakou dotaci dostáváme, jde o čas, který si můžeme dovolit investovat. Sportem bychom se neuživili, proto všichni chodíme ještě i normálně do práce. Takže čas a příprava tam hrají největší roli.

V čem je podle vás v Česku problém a co byste navrhoval změnit?

Asi to, co jsem zmínil. Abychom mohli být profesionálové, museli bychom sportu věnovat sto procent času. Pokud ale chodíme do práce, věnujeme mu jen ten volný, co nám zbývá.

Jaký je pro vás běžecký závod na vozíku? Co vás na tom baví a co je naopak těžké?

Je to pro mě šance zapojit se do života zdravých lidí a některé porazit. Největší motivací je pro mě porážet „choďáky". To mě baví! Vloni jsem předjel 350 lidí. Někteří měli ale sluchátka v uších, takže když jsem je předjížděl a volal na ně, abych o sobě dal vědět, tak stejně neslyšeli. Letos bych se chtěl zlepšit časově, tak snad to vyjde. Snad se mnou budou běžci choďáci spolupracovat.

Jak se vám jel letošní RunTour? Jak jste se na něj připravoval?

Letošní závod se mi jel výborně, poslední půl kilometr do kopečka byl trošku utrpění, ale dal jsem to. Splnil jsem si svoje předsevzetí a zajel o pár minut lepší čas než vloni, z čehož mám opravdu radost.

Jak začínáte svůj den? Máte nějaký svůj tradiční rituál?

Jsem nervózní. Můj rituál je, že jakmile vjedu do sektoru, jsem jako lev v kleci a snažím se koncentrovat na hod, který mě čeká. Když přijdu na řadu, usměju se, vydechnu a jdu na to.

Jaké své medaile si ceníte nejvíc?

Medailí mám dost. Nejvíc si cením asi toho, že jsem byl první handicapovaný sportovec, který byl držitelem Zlaté tretry. Ta pro mě má opravdu velký význam

Ovlivnila nějak vaše sportovní přípravy karanténa způsobená koronavirem?

Ano. A překvapivě pozitivně. Odpočinul jsem si a zlepšil se. Výsledky mám dobré, jsem na medailových pozicích.