Přijde změna rozhodnutí? Koukalová znovu koketovala s biatlonem

Biatlon jí podle jejích slov vůbec nechybí. Přesto se teď k němu na chvíli vrátila. Gabriela Koukalová vyběhla na biatlonovou trať na festivalu Sporťáček. Spolu s dětmi. Radit jim ji bavilo, na trenérskou dráhu ale zatím nepomýšlí. „Vím, co to obnáší, že tam není žádný volný čas. A já si teď užívám toho, že se můžu věnovat jiným činnostem,“ řekla Sport.cz. "Biatlon jsem dělala tak dlouho, že jsem se ho přesytila," přiznává. Znamená to tedy definitivní konec? Více se dozvíte v našem videu.