Koukalová otevřela 13. komnatu. Rebelka, prase, manžel ve skříni, dítě... Znovu mluvila o všem. Skoro

Na podpis od Gabriely Koukalové do její knihy Jiná stáli před časem frontu i lidé v Českých Budějovicích.

„Mám se dobře, je to začátek štěstí," nastínila v pořadu své současné rozpoložení s tím, že touží po širší rodině. Po dítěti. „Hrozně bych chtěla nějaké."

Ve čtvrtek oslavila 29. narozeniny. Ale popořadě. Od dětství. Od vzpour, od toho, jak vše začínalo se sportováním pod dozorem rodičů. Jen kvůli nim - jak přiznává - vlastně setrvávala u sportu, sama se však k němu v pubertě ráda vrátila. Jak ostatně nedávno uvedla už ve své autobiografii.

„Rebelkou byla od malička," vybavovala si hořce-zábavně scény v pořadu její matka, kdysi úspěšná závodnice a pak trenérka. „Vyzdobila kytičkama auto učiteli, který jel na pohřeb," vybavila si dávnou kontroverzní příhodu své dcery.

Proč se vlastně Koukalová vracela ke sportu, když už jej téměř zavrhla? „Začali se mi líbit kluci," nastínila. A sportováním se sama chtěla zalíbit jim. A došlo záhy i na měření sil s těmi, kteří ji měli lehce přejet. „Normálně jsem jim stačila, kouřila jsem přitom, řekla jsem si teda, že by ve mně mohl být nějaký ten talent," připomínala zlom, kdy začala více pracovat na výkonnostním růstu.

Na soustředění se vše rozjelo

Ale přišly i problémy, které vyjevila po dlouhých letech. Bulimie. Anorexie... V šestnácti na soustředění ve Švédsku se vše rozjelo naplno. „Dostala jsem se pod psychický tlak," vzpomínala. Slýchala od trenéra, že je odporná, tlustá, jako prase... „Vyvrcholilo to nehezkou zkušeností, když jsem byla s kamarádkou stavěná před zrcadlo, ať se na sebe podíváme. Několik nocí mi bylo smutno. Začala jsem opravdu věřit, že jsem odporná a tlustá," lovila v paměti.

„Měla anorektické i bulimické období," potvrdila v pořadu oslovená lékařka Hana Papežová

„Styděla jsem se, že jsem to nezvládla," vybavovala si vlastní reakci na dceřiny utajované problémy matka.

Do toho všeho vedle úspěchů přišel vztah s Petrem Koukalem. Nebyli pro sebe láskami na první pohled, přiznávali. „Myslel, že je úplný blázen," říkal s úsměvem Koukal, dnes manžel bývalé závodnice, sám kdysi badmintonista.

Byl šokován, že jeho partnerka trpí poruchou příjmu potravy. „Hlavně tím, že jsem to sám nepoznal. Čtrnáct dní jsem byl s ženskou na dovolený a neviděl jsem, že chodila několikrát za den zvracet."

Něco na veřejnost nepůjde

Dlouho pak ani nevěřil, že jde o problém. „Myslel jsem, že chce být zajímavá, abych ji litoval," poznamenal nad sportovčiným letitým tajemstvím, které otevřela v sezoně před ZOH 2018 v Pchjongčchangu. Šokovala sportovní veřejnost... „Spousta věcí z toho ještě veřejnejch není a ani nebudou," říkal dále Koukal.

Manžel pro ni zůstal útěchou. „V týmu jsem neměla nikoho," tvrdila na obrazovce. Koukalova přítomnost ale nemohla být na reprezentačních akcích samozřejmostí. „Schovávala jsem ho ve skříních," říkala s úsměvem, ač ji partner nabádal, ať si coby mistryně světa dupne a klidně to trenérům řekne. „To bych mohla, ale mě by to tak nebavilo," namítala s úsměvem partnerovi.

Ale to už její kariéra směřovala nezadržitelně ke konci. Bolest lýtek byla nesnesitelná. Přicházely další problémy. „Komplikace (se stravováním) se pak promítají do všech oborů lékařství," vysvětlila Papežová.

„Přestala jsem menstruovat, lýtka bolela permanentně, budila jsem se bolestí," vracela se k tíživým chvílím, které vlastně odstartovaly její nový život. Ten po biatlonu.