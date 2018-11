Koukalová si začala dávat do těla. Na olympiádu to ale není

Na medaile pomalu usedá prach, fyzička vrcholové sportovkyně zmizela. Gabriela Koukalová byla jednou z nejlepších biatlonistek na světě, ale překvapivě odešla a přerušila kariéru. Po vydání knihy „Jiná Gabriela Koukalová“ byla opět v centru pozornosti, na sport ale nebyl čas. Teď se situace mění. Dvojnásobná mistryně světa a olympijská medailistka si začíná dávat do těla.

„Od začátku letošního roku jsem byla bez zásadní fyzické zátěže. Mě samotnou nyní zajímá, jak na tom vlastně moje tělo je. A to i přesto, že veškeré mé myšlenky se nyní upínají k rodině a k přípravám projektu spojeného s mojí nadační aktivitou související mimo jiné i se sportem. Vím, že musím pozvolna, ale rozhodně si chci dát pár týdnů do těla," přiznala Koukalová na svém facebookovém profilu.

Pokud někoho přepadne myšlenka na vrcholný návrat a boj o medaile, je vedle. „Držte mi palce. Ale nebojte se, rozhodně nestartuji přípravu na olympiádu! Ráda bych se jen ujistila, že jsem pořád mladá holka a ne šrot."

O olympiádu a medaile nejde

V lednu tohoto roku se Koukalová rozhodla pro přetrvávající zdravotní problémy s lýtky přerušit kariéru. Olympiáda padla. "Snažila jsem se udělat maximum pro to, abych se vrátila. Bohužel to na tréninku nešlo podle mých představ. Moc mě to mrzí," prohlásila.

V dubnu pro Sport.cz řekla, že vynechá i příští sezonu. "Ať to dopadne jakkoliv, přijmu to. Je to osud." Následně vydala knihu, která rozpoutala vášně i mimo sport. Koukalová se od sportu pomalu vzdalovala. Teď se vrací, ale o olympiádu a medaile tu nejde.