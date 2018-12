Davidová na lyžích téměř letěla, dvě chyby při střelbě ji ale poslaly až do čtvrté desítky

„Běžecká forma mě těší. Měla jsem být ale rychlejší a přesnější na střelnici," připustila Davidová.

Nejlépe se z pětice českých reprezentantek umístila Eva Puskarčíková, která na střelnici nezaváhala, ale zase nebyla tak rychlá na lyžích. Běžecky doslova trpěla bronzová olympijská medailistka v této disciplíně Veronika Vítková, která vyrazila na trať úplně první ze 108 biatlonistek ve startovní listině.

„Necítím se v Pokljuce vůbec dobře, na lyžích mi to nejede. Kdybych věděla, co je špatně, něco pro to udělám. Ale v tuhle chvíli to sama nevím. Při současném fyzickém rozpoložení mně nezbývalo než se snažit o čistou střelbu. Tu jsem sice dala, ale nestačilo to ani na body," říkala nešťastně Vítková, která zítra oslaví 30. narozeniny.

Chuť si po nepovedeném čtvrtečním závodě na 15 km, kde obsadila až 30. místo, spravila obhájkyně velkého křišťalového glóbu Kaisa Mäkäräinenová. Měla suverénně nejrychlejší čas na lyžích, což ji v součtu s čistou střelbou zajistilo 24. triumf ve Světovém poháru. Finka odstartuje v nejlepší pozici i do nedělní stíhačky pro 60 nejlepších ze sprintu, takže čeká i čtyři Češky.