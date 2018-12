Slovenské krasavice a ruská máma s neutuchající motivací. Biatlonistky zpod Tater září

Ještě před nějakou dobou obrázek zcela nemyslitelný. Slovenská štafeta na čele závodu Světového poháru, ještě krátce po jeho první polovině. Na třetím úseku běžící Terezia Poljaková už na nejlepší ani zdaleka neměla, přesto - Slovákům vyrostly vedle původem Rusky Kuzminové další dvě osobnosti, v podobě sesterského dua Fialkových. A to se ještě před necelými třemi týdny zdálo, že to bude spíš rok průšvihů pro naše sousedy....

Podepíšou, nepodepíšou? Celá slovenská sportovní veřejnost žila kauzou reprezentačních smluv obou sester. Do sporu zasáhla dokonce i ministryně školství Martina Lubyová nebo ministr obrany Peter Gajdoš. Sestry, které fanoušky ještě více dostaly na svoji stranu prohlášením, že žádnou jinou zemi reprezentovat nebudou, se nakonec se svazem udobřily na poslední chvíli a stejně jako v našich končinách s Ester Ledeckou, tak i pod Tatrami se mohli fanoušci těšit na sportovní výkony talentovaných sourozenců.

Otazník číslo 2: Jak to půjde Kuzminové? Loni se jejím běžeckým časům dokázala vyrovnat snad jen Kaisa Mäkäräinenová. Jenže, neztratí trojnásobná olympijská vítězka ze tří různých her sílu pokračovat? Je jí 34, má dvě děti, časté spory se slovenským svazem ohledně své finanční podpory jí také berou síly. Ale kdepak - sestra úspěšného ruského biatlonisty Antona Šipulina našla další motivaci. Nikdy se totiž nestala mistryní světa, nemá ani Velký křišťálový globus a nikdy nesestřelila všech dvacet terčů v některém ze závodů.

Kolegyně z reprezentace se navíc respektují. „To, co dokázala Nasťa je něco unikátního, proto si ohromně cením toho, když se mi jí někdy podaří zdolat. Máme mezi sebou normální vztah, jako kolegyně z práce," potvrzuje v jednom z rozhovorů úspěšnější ze sesterské dvojice, že to s řevnivostí v týmu není až tak horké.

Slovákům se navíc povedl výborný tah. Angažovali českého střeleckého experta Tomáše Kose. Žádaný odborník byl i v hledáčku české reprezentace, připravoval Jakova Faka a nakonec se nechal zlanařit hlavně ze zvědavosti. Chtěl vědět více o přípravě Anastasie Kuzminové. Navíc viděl velkou šanci, jak vylepšit běžecké mašině také střelecké výsledky.

A jak to tedy Slovenkám zatím jde? Paulína Fialková je příjemnou senzací startu nového ročníku. Dvakrát byla na stupních vítězů, celkově se zařadila hned za superhvězdy biatlonového pole Kaisu Mäkäräinenovou a Dorotheu Wiererovou. Jasná slovenská jednička let minulých Kuzminová, se zatím souží střelecky, přesto si vede solidně a řadí se na konec první desítky celkového pořadí seriálu. Ivona Fialková je ve stínu své sestry, ale už loni se blýskla devátým místem na Světovém poháru v Oslu nebo 14. příčkou v Kontiolahti.

Ač by to byla před pár lety téměř "mission imposible", teď jsou Slováci na koni a objektivně musíme přiznat, že nás v ženské kategorii předstihli, a to s o třídu horšími podmínkami...