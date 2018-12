Odměna za životní rok? Česká biatlonová esa si musejí nechat zajít chuť

Oba se ocitli v desítce nejlepších českých sportovců poprvé, byť Vítková už vyhlášení zažila coby členka úspěšných ženských štafet. A příliš nesmutní, že v hotelu Hilton tentokrát bude absentovat, bronzová z olympijského sprintu není vyznavačkou podobných společenských akcí.

„Je pěkné, že jsem v první desítce a budu vyhlášená. Ale není to úplně to, co bych vyhledávala,“ přiznává čerstvě třicetiletá biatlonistka, kterou čeká v pátek od 17.30 v Novém Městě sprint.

Veronika Vítková při SP v Kontiolahti.

Český biatlon/Petr Slavík

O tři roky mladší Krčmář, jenž byl v Koreji stříbrný, by si naopak vyhlášení užil rád. „V takové anketě se člověk jako já neocitne každý rok. Mrzí mě, že tam nebudu osobně,“ přiznává.

Závod má přednost

„Mohl jsem se potkat s jiným sportovci a trenéry, ale během zimy prostě toho času moc nemáme. Tak snad se v pátek lidi podívají na Sportovce roku a v sobotu a v neděli jim zkusíme udělat radost my při závodech,“ plánuje Krčmář.

Biatlonista Michal Krčmář při tréninku v Novém Městě na Moravě.

Vlastimil Vacek

Vyhlášení končí až po jedenácté večer, a tak český biatlonista netuší, zda ho bude sledovat až do konce, byť by mohl být adeptem na přední příčky. „V sobotu mě čeká závod, tak určitě dám přednost tomu, abych byl připravený. Ale výsledky mě samozřejmě zajímají,“ přiznává, i když tuší, že první příčku má rezervovanou Ester Ledecká.

„To je dané a ložené, naprosto si to zaslouží,“ má jasno Krčmář, jenž v Novém Městě stejně jako Vítková natáčel pro televizní diváky pozdrav.