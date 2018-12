Do biatlonového kotle vtrhne i český teenager. Hlavně neudělat ostudu, plánuje

Vedle ostřílených borců, jako je Ondřej Moravec či Michal Krčmář, se vydá do čtvrtečního sprintu Světového poháru v Novém Městě na Moravě také mladík, jenž podobný kotel zažije poprvé v kariéře – devatenáctiletý Jakub Štvrtecký.

Před dvěma lety se tu byl na Světovém poháru podívat. S nadějí, že jednou by si na Vysočině při takové akci také mohl zazávodit. „Ale nečekal jsem, že to bude tak brzo,“ připouští. Před týdnem ho trenéři narychlo povolali z IBU Cupu do Hochfilzenu, když onemocněl Tomáš Krupčík, a po sympatickém výkonu ve štafetě zůstal talentovaný junior s týmem i v Novém Městě na Moravě.

První ostruhy mezi elitou získal už minulou zimu v Oslu, kde dojel ve sprintu osmdesátý. „Ale pak v létě už jsem tři čtvrtiny přípravy absolvoval s chlapama, takže jsem lépe připravený než loni, co se týče objemů a síly,“ porovnává mladík z Velkých Karlovic.

Biatlonu se věnuje v Letohradu a ve Vsetíně studuje pedagogické lyceum se zaměřením na tělocvik na Střední škole Kostka. „Měl bych maturovat, ale asi to nechám spíš až na září. Hvězdy přece září v září,“ usměje se.

Nejprve ho čeká biatlonová maturita. Závod před bouřícími fanoušky, kdy i zkušenější borci mají potíže, aby se jim nerozklepala kolena. „Jsem na sebe zvědavý,“ připouští.

Čerpat může z rad ostřílenějších parťáků. „Ale každý si musí najít sám lék, aby se soustředil jen na svůj výkon a ne na diváky,“ ví Štvrtecký, jehož v hledišti poženou rodiče i další příbuzní.

Už má světový titul

V Novém Městě už letos zažil vítězství, dokonce i titul mistra světa. „Jenže na kolečkových lyžích, a ještě v juniorech. Takže spíš takový pouťák,“ uznává. Teď má cíle pochopitelně mnohem skromnější. Zazávodit si tu i po svých dvacátých narozeninách, které má v pátek. „Kdyby vyšel postup do stíhačky, měl bych radost. A abych neudělal ostudu,“ předsevzal si.

A budoucnost? Mohl by se katapultovat mezi elitu, jako se to daří třeba Markétě Davidové, která v Novém Městě debutovala v SP před dvěma lety?

„Je to poctivý kluk. Někdy možná na sebe až moc ostrý, nic si neodpustí, ale když chce být nejlepší, tak je to nezbytné,“ chválí ho kouč mužského týmu Zdeněk Vítek. „Běžecký potenciál má slušný a až se trošku zklidní a vyladí střelbu, bude vyrovnanější,“ očekává Vítek.