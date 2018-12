Vyšetření odhalilo zlomeninu! Čeští biatlonisté pojedou jen ve čtyřech

Pětatřicetiletý Šlesingr si narazil záda už před dvěma týdny při Světovém poháru ve slovinské Pokljuce, při prvním tréninku v Novém Městě se bolest opět ozvala a výrazněji neustupovala ani pod prášky. „Spadl na záda a bouchl se do pravé bederní oblasti. Nejspíš následkem fyzické zátěže se to teď vystupňovalo,“ vyprávěl lékař českých biatlonistů Vladimír Dobeš.

Šlesingr z prvního tréninku v Novém Městě odešel předčasně, druhý zvládl celý, ale bylo vidět, že ho bolest omezuje. Ve středu večer absolvoval rentgen, který žádné větší zranění neodhalil, ale na dnešní magnetické rezonanci už bylo poranění viditelné.

Michal Šlesingr během prvního tréninku v Novém Městě na Moravě.

Vlastimil Vacek

„Došlo k poškození druhého bederního obratle a jeho příčného výběžku. Je to zlomenina, která je vidět na magnetické rezonanci, protože dochází k otoku kosti, zatímco na klasických snímcích to vidět není,“ vysvětloval Dobeš. Samotná kost posunutá není, ale Šlesingrovi kolem poraněného místa vznikl otok, který způsobuje bolest.

Stihne Oberhof?

V Novém Městě už by po sprintu stejně startovat nemohl, do sobotní stíhačky se postupuje právě ze sprintu, nedělní závod s hromadným startem pro třicítku nejlepších má zatím jistý z Čechů jen Michal Krčmář.

Vlastimil Vacek

Šlesingrovi přijde vhod vánoční závodní pauza, Světový pohár pokračuje až od 10. ledna v německém Oberhofu. „Po dvou týdnech to u sportovců, kteří mají posunutý práh bolesti, může být snesitelné. Bude záležet na jeho pocitech,“ nevylučuje Dobeš, že by majitel tří světových medailí do SP naskočil při nejbližší možné příležitosti. Šlesingr zatím zůstává v Novém Městě, kde bude rehabilitovat a nosit pružný bederní pás na zpevnění.

Do závodu dnes vyrazí kvarteto českých biatlonistů, startovní číslo 20 bude mít Michal Krčmář, 43 Ondřej Moravec, 46 Adam Václavík a 51 mladík Jakub Štvrtecký.