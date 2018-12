Krčmáře semlela kulisa. Chtěl jsem se předvést a nebyl jsem to já, přiznal

Jak na vás působila kulisa 22 000 fanoušků?

Přiznám se, že mě to semlelo. Už při nástřelu jsem se trápil. Tak moc jsem se chtěl předvést, až mě to trochu svázalo a nebyl jsem to já. Tak jsem ve finále rád, jak závod dopadl.

Zmíněná svázanost se projevila hned při první ráně, kterou jste minul?

Na celé té položce. Ale věřím, že jsem se dneska uvolnil a o víkendu si to dokážu užít mnohem víc a tu skvělou atmosféru vstřebám.

Michal Krčmář si na úvod dojel v Novém Městě na Moravě pro dvacáté místo.

Luboš Pavlíček

Jak jste se cítil na lyžích? Měl jste 16. nejrychlejší běžecký čas.

Necítil jsem se špatně. Druhé kolo jsem jel za Peifferem a pak za Johannesem Bö, tak to šlo, ale v tom prvním chybělo trochu lehkosti.

Jak náročné bylo držet se vítězného Böa?

Už jsem si chvíli říkal, že to neuvisím, byl jsem totálně na své hranici. Ale pak jsme se dostali přes vršek, řekl jsem si, že do konce jsou už jen dva kopce, tak už musím. Těší mě, že jsem se ho udržel, i když je tam pořád rozdíl minuty, o kterou mě předtím dojel.

Český biatlonista Michal Krčmář na trati sprintu v Novém Městě na Moravě.

Libor Plíhal

Co jste říkal na výkon Francouze Fourcadea, který chyboval třikrát na stojce a skončil až 43.?

Chvíli jel s námi, když Johannes mířil do finiše, a to tempo bylo vražedné. Fourcade jel teprve na stojku, potřeboval tam přijet schopný střílet a možná tempo přepálil. Navíc věděl, že Johannes dal dvě nuly, což taky mohlo hrát roli. Dneska to úplně nezvládl.

Jak se těšíte na sobotní stíhačku? Předpověď počasí není úplně ideální…

Já doufám, že už ze mě spadne ten prvotní stres očekávání publika. S Ondrou Moravcem jsme kousek od sebe, k šestce máme necelou půlminutu… Věřím, že to budeme zase trošku my. A počasí? Hlásí tam nějaký vítr, bude to taková Vysočina.