BIATLON ON-LINE: Vítková čistě, ale pomalu. Slovenská hvězda útočí, ale přeskočila ji Norka

Zkušené mužské kolegy pohltila atmosféra, přesto si nezapsali úplně špatné výsledky. Ženská složka týmu, šéfovaná Norem Gjellandem, by však chtěla středeční české rezultáty alespoň trochu vylepšit...

Největší naděje se po právu vkládají na bedra dua Vítková - Davidová. Prvně jmenovaná se po tragickém vstupu do ročníku zlepšila, v Hochfilzenu už byla konkurenceschopná běžecky a pokud bude její progres na trati pokračovat, mohla by se česká jednička loňské zimy konečně vklínit do desítky i v této sezoně. Markéta Davidová po úvodním fantastickém představení z Pokljuky zápasí na střelnici, běžecky je na tom ale stále výborně. Pokud zvládne bouřlivou atmosféru na stadionu, pak budou její ambice mířit také hodně vysoko.

Do závodu dále z českých reprezentantek vyrazí Eva Puskarčíková a Lucie Charvátová. Největší favoritky sprintu jsou pak jasné. Přidat další krásný souboj o vítězství budou chtít zcela jistě dvě biatlonistky s aktuálně nejlepší formou, Finka Kaisa Mäkäräinenová a italská kráska Dorothea Wiererová. Uvidíme, co předvede navrátivší se Laura Dahlmeierová.