Rady norského kouče zabraly. Ale na trati se Vítková pořád necítí

Jak tedy hodnotíte devatenácté místo?

Na trati to nebylo úplně ideální, dařilo se na střelnici. Je to dobrá pozice do sobotního stíhacího závodu. Jsou tam čtyři položky, střelba bude důležitá.

Hustě chumelilo, bořil se sníh?

Bořil, byl hluboký, úplně mi to neutíkalo… Ale pořád lepší, než co jsem předváděla na začátku sezony.

Měnily se v průběhu závodu podmínky? Startovala jste ve středu pole.

Jak ze začátku dost chumelilo, hodně to zpomalovalo. Takže určitě byla výhodnější čísla uprostřed nebo v závěru.

Na střelnici jste byla stoprocentní. Cítíte se v každém závodě jistěji?

Těžko říct, snažím se dělat pořád to samé. V přípravě jsme pozměnily nějaké maličkosti, co nám Egil (kouč Gjelland) poradil, trochu jsme změnily polohy. Od té doby mi to padá.

Jaké byly při střelbě podmínky?

Když jsem tam přijela, přišly mi ideální.

Jak jste se srovnávala s bouřlivou atmosférou? Třeba Michal Krčmář říkal, že ho ve čtvrtek trochu semlela…

Já myslím, že mi pomohla, na trati mě lidi vyburcovali. Ta atmosféra je nádherná, navíc hezky vyšla startovní čísla, že když některá z nás odjížděla ze střelnice, další přijela, tak to na střelnici nevyrušovalo.

Podíváte se večer na vyhlášení Sportovce roku, kde jste byla zvolena do elitní desítky?

Uvidím, jestli vydržím. Ale tím, že v sobotu je start pozdě (od 17.00) a člověk se chce ráno déle vyspat, tak se snažím jít do postele později večer.