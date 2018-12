Jako vánoční dárek! Česká biatlonistka bodovala skoro po dvou letech

Nejrozzářenější česká tvář po sprintu žen v Novém Městě na Moravě? Jednoznačně Lucie Charvátová. Nejen že s přehledem postoupila do stíhacího závodu, ale dokonce obsadila bodované 29. místo. Body do Světového poháru biatlonistek brala naposledy v březnu 2017 v Oslu…

Rychlá běžkyně, ale značně nejistá střelkyně. Taková charakteristika provází pětadvacetiletou Charvátovou po většinu její biatlonové kariéry. V pátek ale předvedla na své poměry velmi dobrý střelecký výkon s jednou chybou na každé položce a v cíli byla druhá z Češek za 19. Veronikou Vítkovou.

Ustála hukot

„Jsem moc nadšená,“ hlásila zvesela bývalá běžkyně na lyžích. „Je to pro mě takový dárek k Vánocům,“ smála se. Vždyť naposledy byla tak vysoko v úvodním kole předminulé sezony v Östersundu. „Cením si toho výsledku o to víc, že se jelo před domácími fanoušky v Novém Městě a podmínky byly náročné,“ připomněla kotel 22 000 diváků i hustou chumelenici.

„Ve čtvrtek šel norský kouč ze závodiště pěšky a pak nám říkal: To je neskutečné, musíte si tu atmosféru užít. Ti lidi přijeli kvůli vám, mají vás strašně rádi. Tak jsem se držela jeho slov,“ popisovala Charvátová.

A hukot tribun ustála i na střelnici. „Už jsem v biatlonu nějaký rok a věděla jsem, co očekávat. Nijak mě to neznervóznilo, spíš jsem byla ráda, že mi lidi fandí,“ vyprávěla.

Na trati mohla podobně jako stříbrná Němka Laura Dahlmeierová těžit z toho, že jela na konci startovního pole, kdy už byly podmínky lepší. „Bořilo se to dost, sníh trochu zvlhnul, ale je pravda, že na konci trať trochu zrychlovala,“ připouštěla.

Zase ji biatlon baví

Minulou zimu se Charvátová neprobojovala ani jednou do elitní šedesátky, nedostala se do olympijské nominace, hlavou jí proběhly i myšlenky na konec s biatlonem. Ale i příchod norského kouče Egila Gjellanda jí dodal nový impuls a už štafetové vystoupení v Hochfilzenu naznačilo, že se Charvátová dostává do formy.

„Přes léto mě biatlon zase začal bavit, užila jsem si každý závod, i když to dlouho ve výsledcích nebylo znát,“ líčila Charvátová, jejímž kariérní maximem je páté místo ze sprintu v Hochfilzenu před třemi lety. V sobotní stíhačce (od 17.00) bude mít šanci své bodové konto rozšířit.