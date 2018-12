Koukalová měla při návratu do bílé stopy mdloby, comeback mezi elitu však nevylučuje

Vrátila se k tréninku. Po několika měsících bez sportu se bývalá biatlonistka Gabriela Koukalová naplno vrhla do fyzické přípravy. A když dorazila na vyhlášení ankety Sportovec roku 2018, připustila, že návrat mezi absolutní elitu nezavrhuje. „Pustila jsem se do intenzivního tréninku a uvidím za pár měsíců," prohlásila devětadvacetiletá dvojnásobná medailistka ze zimních olympijských her v Soči 2014.

Před pár dny jste prostřednictvím sociálních sítí oznámila návrat k tréninku. O jak intenzivní podobu přípravy se jedná?

Snažím se prostě dostat do pohody. Už jsem totiž začala mít fyzické problémy se zády, protože jsem jedenáct měsíců nic nedělala. Došla jsem tudíž k názoru, že bych se o tělo měla začít starat. Zasloužilo si to. Docela do tréninku šlapu. Jo, je to docela intenzivní.

Cítila jste se bez fyzického drilu špatně? Projevovala se absence pravidelného zatížení?

Rychle jsem ztrácela svalovou hmotu. Není legrace se dostat zpět do formy. A je moc fajn sportovat jen pro dobrý pocit.

Může být výsledkem současného tréninku návrat na nejvyšší scénu?

Ptá se mě hodně lidí. Spousta z nich přitom říká, že by to byl dobrý nápad. Člověk by nikdy neměl říkat nikdy. Uvidím, jak se budu cítit za pár měsíců. V pátek jsem byla poprvé na lyžích. Odloučení od sněhu bylo dlouhé, ale přišlo mi, že jsem hodně dobrá.

Kam jste do běžecké stopy vyrazila? Kolik kilometrů jste vydržela?

Byla jsem na Bedřichově. Zvládla jsem asi patnáct kilometrů. Spousta lidí mě poznala. Volali na mě: vám to ještě pořád jde. Já už měla ve skutečnosti mdloby, protože fyzička není jako v minulosti. Nechtěla jsem se však nechat zahanbit, tak jsem dělala, jak jsem hustá, že mi to jde. Ale v závěru už byl skutečný stav poznat.

Čím se snažíte kromě běžek dostat zpět do formy?

Chodím třeba na latinskoamerické tance. Asi dostanu ocenění pro největší antitalent, lidé z kurzu na mě asi večer vzpomínají, jak mají rozdupané nohy. Ráda hraju tenis, byť s talentem jsem na tom stejně jako v případě tancování. Chodím do posilovny, běhám... Dělám všechno, co mě napadne.

Bolesti lýtek, kvůli nimž jste přišla o start na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018 a odešla z vrcholového sportu, už jsou tedy definitivně minulostí?

Bohužel ne. Pořád je vlastně mám. Když třeba absolvuji hodně dlouhou procházku, tak pak cítím v nohou tenzi. Možná se tělo ještě brání úplnému zatížení.

Sledujete dění na biatlonovém Světovém poháru v Novém Městě na Moravě? Nebo vás nechává celá akce chladnou?

Musela bych být zalezlá v nějakém v úkrytu, abychom zprávám unikla. Samozřejmě svěťák sleduji. A v neděli se do Nového Města na Moravě chystám fandit.