Prokletý vítr! Stíhačka českým biatlonistům nevyšla, Moravec bere 18. místo, slaví Nor

Michal Krčmář udělal na střelnici sedm chyb a klesl z 20. na 32. místo. Junior Jakub Štvrtecký nezvládl položky vstoje, obsadil 49. příčku a nedočkal se prvních bodů v kariéře. Moravec musel na čtyři trestná kola a závod dokončoval indisponován.

Ve stíhačce jednou chyboval na první ležce, druhou položku zvládl čistě, ale na trestné kolo musel při první stojce a jel čtrnáctý. V závěrečné stojce ještě dvakrát minut a klesl na dvacáté místo, které pak v běhu o dvě místa vylepšil.

Krčmář chyboval dvakrát vleže a vstoje netrefil pět terčů. "Na střelnici to byl dneska děs běs. Cloumalo to se mnou. Nezvládl jsem to," řekl stříbrný olympijský medailista ze sprintu Krčmář v České televizi. Chuť si může spravit v nedělním závodu s hromadným startem, který měl s předstihem jistý.

Mladík Štvrtecký střílel vleže neomylně, posunul se na 32. místo a zdálo se, že by mohl poprvé v kariéře bodovat. Položky vstoje ale nezvládl, v první chyboval třikrát a v druhé čtyřikrát v řadě, což jej stálo umístění v první čtyřicítce.

Hrdinou stíhačky byl Martin Fourcade. Francouz překonal zklamání ze sprintu, v kterém obsadil až 43. místo, nakonec se rozhodl startovat a polepšil si o 38. pozic. Jako jediný poslal do černého všech dvacet ran a cílem projel pátý.