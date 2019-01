Moravcovi čistá střelba stačila na třinácté místo, Štvrtecký prošel peklem

Od první desítky nejlepšího z českého kvarteta dělí jen devět vteřin. „Na ležce měl jednu těsnou ránu, ale do terče se na spodní hraně ještě vešla a stojku už měl moc pěknou, takže za soustředěnou střelbu ho chválím. Na lyžích asi odvedl to, na co aktuálně měl," hodnotil Moravcův výkon trenér Zdeněk Vítek.

„Moc jsem chtěl dát nulu na střelbě, i když vítr tady dost straší. Spíš na trati jsem cítil, že není dost sil na rozdávání. Nepotkal jsem celou dobu koníka, za nímž bych se svezl," říkal nejúspěšnější z reprezentantů, jenž měl 33. běžecký čas.

Český biatlonista Ondřej Moravec.

Luboš Pavlíček, ČTK

Podobně si vedl ve stopě Michal Krčmář, který první střelbu zvládl bez chyby a mohl myslet na elitní patnáctku. Bohužel třetí a čtvrtou ránu vstoje poslal mimo terč. „To byla ohromná škoda, asi jsem si ty rány hlídal až moc a předržel je. Necítil jsem se vůbec dobře," uvědomil si nejlepší z českých mužů v celkovém pořadí Světového poháru. „Cvakal tam proti větru, ale měl stojku šíleně pomalou, a navíc po ní musel na trestná kola," doplnil trenér.

Tomáš Krupčík dopadl podobně jako Veronika Vítková o den dřív při ženském sprintu. Postup do stíhačky mu utekl jen o pět vteřin. Drastický zážitek si odnesl benjamínek Jakub Štvrtecký. „Je mu teprve dvacet a prošel si na střelnici biatlonovým peklem. Bylo tam už při ležce asi špatné zaujmutí polohy, už po té první položce měl vlastně po závodě a pak si to vyžral až do konce," uvedl Vítek na adresu závodníka, který z deseti ran poslal do terče jen dvě. „Jak se zvedl vítr, měl to ještě těžší. Navíc na trať neustále dopadal čerstvý sníh, který závodníky zpomaloval," vysvětloval Vítek, proč se nejmladší muž celého startovního pole nevyrovnal s náročnými podmínkami.

Triumf slavil Rus Loginov, jenž předvedl vynikající výkon na trati i na střelnici. Pouze on a dalších šest biatlonistů (mezi nimi i Moravec) nemuseli kroužit 150 metrů na trestném kole. Pohárový lídr Nor Johannes Thingnes Boe.Oberhofu bojoval o čtvrté vítězství ve sprintu až do závěrečné střelby, vstoje ale chyboval a na posledních dvou kilometrech už manko nestáhl.