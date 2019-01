Střelecká bída. České biatlonistky klesaly pořadím. Vládla opět Italka Vitozziová

První střeleckou položku zvládla vítězka sprintu Vittozziová čistě, a protože její pronásledovatelky hodně chybovaly, vedla o 42 vteřin před Švédkou Öbergovou. Vleže se za složitých podmínek, kdy foukal skutečně silný vítr, nedařilo českým biatlonistkám.

Davidová musela na dvě trestná kola a na trať se vrátila jako devětadvacátá. Puskarčíková, která startovala ze solidní dvanácté pozice, poslala mimo terč dokonce tři rány, což pro ni znamenalo výrazný propad až do páté desítky.

Vedoucí Italku držel v čele dobrý běh. Na střelnici to potom bylo hodně náročné pro všechny, takže i přes jednu chybu svůj náskok neztratila. Davidová si s poryvy větru nevěděla rady, po třech minelách na druhé ležce musela kroužit 450 metrů navíc a klesla až na 47. místo. Puskarčíková na druhém stanovišti pečlivě hlídala každou ránu. Sice si poležela na koberci nezvykle dlouho, ale byla z toho čistá položka a s ní i posun na třicátou pozici.

Po třetí střelbě už žádná ze šedesáti biatlonistek neměla na kontě střeleckou nulu. Puskarčíková se po jednom trestném kole držela na hraně třicítky, Davidová ke svému střeleckému trápení přidala další dvě chyby. Půl minuty za jasně vedoucí Vitozziovou figurovala na druhém místě její krajanka Wiererová, která přitom stíhačku začínala až na 24. místě. Ve sjezdu před závěrečnou stojkou ale nešťastně upadla po kontaktu s Francouzkou Bescondovou, čímž obě přišly o šanci na stupně vítězů. Skokankou stíhačky se stala domácí Preussová, která si polepšila o 39 míst a nakonec doběhla na 6. pozici.

Puskarčíková poslední položku zvládla znovu čistě, a to pro ni znamenalo alespoň nějaké body za konečné 21. místo. Davidová bohužel ani na čtvrtý pokus na střelnici nezapsala nulu a bodovaná čtyřicítka ji nakonec o čtyři vteřiny unikla. „Byl to pro holky těžký závod, ale těch chyb na střelnici bylo moc. Puskarčíková se po zpackané první položce snažila zachránit závod a jakž takž jí to vyšlo. Davidová měla střelbu děsně rozházenou, v náročných podmínkách ji přece jen schází víc zkušeností," řekl v České televizi asistent trenéra Holubec.