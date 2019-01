BIATLON ON-LINE: Štvrtecký předává na pátém místě. Jak zakončí štafetu Krupčík?

Program čtvrté zastávky světového poháru v biatlonu zakončí v německém Oberhofu štafeta mužů, do které zasáhne i český kvartet Moravec, Krčmář, Štvrtecký a Krupčík. Unavený a nemocemi provázený tým trenéra Vítka bude rád za každé umístění kolem desátého místa. Jestli se českým biatlonistům povede, můžete sledovat od 14:30 na programu ČT Sport. Tradičně obsáhlý on-line přenos pak nabídne náš web Sport.cz.

Unavený Ondřej Moravec, s formou bojující Michal Krčmář, mladý a zatím v Oberhofu pech si vybírající Jakub Štvrtecký a Tomáš Krupčík. Žádné oslnivé vyhlídky nenabízí pohled na českou štafetu mužů v závěrečném závodu v německém Oberhofu.

Pozitiva můžeme hledat v nevyzpytatelných podmínkách, které mohou závod pěkně zamíchat a snad také ve zkušenostech, které může mladý talent Štvrtecký na třetím úseku nasbírat. Doufejme, že strašák v podobě osmi střeleckých chyb ze sprintu už z jeho hlavy zmizel...

Favority závodu pak hledejme v jiných vodách. Do závodu neodstartuje, stejně jako v minulé štafetě v Hochfilzenu Johannes Boe. Největší hvězda letošní sezony se připraví asi jenom na vrchol v podobě štafet na mistrovství světa. Odpočívat bude i jeho bratr Tarjei. Naopak Francouzi půjdou do boje včetně Martina Fourcadea. Domácí Němci také nasazují to nejsilnější a jsou kandidáty na stupně vítězů. Na překvapivé vítězství z Rakouska pak budou chtít navázat vyrovnaní Švédové.