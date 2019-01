Český biatlonista se prostřílel na stupně, ale mezi elitu zatím nemůže

Zajel nejlepší český výsledek v sezoně, třetí místo. Ovšem jen v IBU Cupu, seriálu druhé kategorie. Právě tam byl po nevýrazných výkonech v úvodu sezony Adam Václavík odeslán, aby zkusil aktivovat své biatlonové schopnosti. Ještě při prvním závodě v Dusznikách to s ním vypadalo všelijak, terče trefoval spíše jen namátkově, ve druhém už byl stoprocentně úspěšný.

Zlom v sezoně? „To se teprve uvidí, ale jsem za ten výsledek hrozně rád," reagoval pro biatlon.cz čtyřiadvacetiletý rodák z Jilemnice považovaný stále ještě za velký talent. Střelecké výpadky jej ale opakovaně sráží.

I v Polsku jeden takový zažil. V prvním závodě by pořádně netrefil snad ani mamuta, ve druhém stále ještě v rámci IV. kola IBU Cupu v polském středisku ale už bylo vše jinak.

„Říkal jsem si, že ta dřina přece nemůže přijít úplně vniveč. Teď jsem spokojený, ale vím, že jedna vlaštovka ještě jaro nedělá," oddechl si. V živé paměti ještě mohl mít sobotní 36. místo a nezasažených pět z celkových deseti terčů. V neděli trefil vše. „Sám sobě jsem ukázal, že biatlon umím."

Bezchybný závod je pro něj zcela výjimečnou záležitostí. „Poprvé jsem to dokázal jako junior a shodou okolností také v Polsku. Tehdy se jel v Jakuszycích Český pohár, protože u nás doma sníh nebyl. Polsko mi asi svědčí!" vybavoval si v paměti.

Dveře do elitního SP, který tento týden pokračuje v Ruhpoldingu si Václavík neotevřel. „Vůbec jsem nečekal že by Adam mohl zajet tak dobře. A z jeho střelby mám opravdu radost. V tuto chvíli ale platí, že bude pokračovat v IBU Cupu," uvedl reprezentační trenér Zdeněk Vítek.

„V německém Arberu se běží zkrácený vytrvalostní závod, sprint a stíhačka. Pokud bude podávat dobré výkony, čeká ho tam deset závodních položek, a to už je sakra dobrý test jeho výkonnosti. Nyní považuji za důležité, že se Adam srovnal a zjistil, že se může prosadit. To by jej mělo pohánět dále."

V závodě mužů v Polsku vedle Václavíka dvakrát bodoval i junior Vítězslav Hornig (28. a 31.) a ve druhém závodě také 39. v pořadí Milan Žemlička. V kategorii žen nejprve 28. místem Tereza Voborníková a pak 24. příčkou Anna Tkadlecová.