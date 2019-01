Slovenská biatlonistka je terčem nadávek na sociálních sítích, uvažuje o konci

Pod palbou kritiky přitom Poliaková není poprvé. Už v prosinci se musela po špatném výkonu, kdy na svém úseku přišla o dvacetivteřinový náskok a klesla z prvního až na třinácté místo, vyrovnávat s nepěknými komentáři slovenských fanoušků.

Tentokrát se biatlonovým příznivcům znelíbila zejména kvůli špatné střelbě ve stoje. Na té minula celkem pětkrát, musela kroužit dva trestné okruhy a z šestého místa se propadla až na třinácté. Finišmanka Anastasia Kuzminová pak sice výborným výkonem vytáhla štafetu zpět mezi šest nejlepších, fanoušci ale i tak začali projevovat svoji nevoli. A to velmi nahlas a veřejně.

„Nie je to príjemné, keď vám do správ nadávajú. Dosť ma to po pretekoch položilo,“ hovorí Terézia Poliaková. https://t.co/WTcwN8o2QU — Webnoviny.sk (@webnovinysk) 17. ledna 2019

Zdá se ale, že tentokrát věc zašla až příliš daleko. Podle serveru sport.aktuality.sk, Poliaková pod tlakem událostí nyní dokonce uvažuje o tom, že by s biatlonovou štafetou v rámci Světového poháru úplně skončila. "Není to příjemné, když vám do zpráv nadávají. Po závodech mě to položilo," uvedla nešťastná 29letá biatlonistka.

Někteří fanoušci se následně začali Poliakové na sociálních sítích veřejně zastávat. A podporu své kolegyni vyjádřila i nejúspěšnější slovenská biatlonistka současnosti, Anastasia Kuzminová.

Nabízí se i radikálnější řešení

K situaci se vyjádřil i trenér Daniel Kuzmin. Ten dokonce uvedl, že pokud budou útoky pokračovat, fanoušci už slovenskou štafetu na startu Světového poháru vůbec neuvidí.

Slovenská biatlonistka Terézia Poliaková.

"Vzkazuji těm fanouškům, kteří nedokáží udržet své emoce, aby si přepli televizi na jiný kanál. Nebudu trpět, aby se takto nadávalo na naše sportovce. Pokud budou lidé nadále reagovat nesprávně a vulgárně, štafetu už nepostavíme," uvedl. Budoucnost slovenské biatlonové štafety je tak prozatím ve hvězdách.