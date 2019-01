Moravec střílel čistě, jenže na lyžích hodně ztrácel a v cíli byl až patnáctý. Mezi ženami vládla Preussová

Do závodu vyhrazenému třiceti nejlepším závodníkům pohárové klasifikace se nominovali i dva Češi a obě střelecké položky vleže zvládli za dobrých povětrnostních podmínek Moravec s Krčmářem čistě, stejně jako dalších jedenáct závodníků.

Běžecky bylo ale pro reprezentační tandem takřka nemožné stíhat stupňované tempo špičky a tak nezbylo než vsadit na preciznost při střelbě. Na nulu vyšla oběma Čechům i třetí položka, podobně uspěli M. Fourcade či sourozenci Boeovi.

Po závěrečné položce zůstal s čistou střelbou už pouze Moravec, jenže na lyžích za nejlepšími hodně zaostával, měl třetí nejhorší běžecký čas a v cíli byl až patnáctý. Krčmář jednou ranou minul terč, přitom šlo o kalibrovou ránu, a závod dokončil o tři místa za svým krajanem.

„Za střelbu zaslouží oba kluci pochvalu, jenže nejelo jim to, jak bychom si představovali. Nechci říkat, že problém byl v lyžích, ale běžecké časy byly vážně pomalé. Oběma klukům to na trati viditelně nechutnalo," mínil pro ČT trenér českých mužů Zdeněk Vítek.

O prvenství svedli na posledním kilometru tuhý souboj čtyři muži, kteří se utrhli v prudkém stoupání. Pro deváté letošní vítězství si dojel J. Boe, jenž upevnil celkové vedení v pohárovém seriálu. V elitní šestce byli tři Francouzi, na stupně vítězů se ale dostal jen bronzový Fillon Maillet, kterého ve finiši ještě předstihl Rakušan Eberhard. M. Fourcade boj o medailové příčky proti třem mladším dravcům vzdal.

Čeští biatlonisté byli v cíli hodně rozčarování ze špatné připravenosti lyží. „Nebyl jsem na tom kdovíjak dobře, ale lyže mi vůbec nejely. Když dám nulu, tak musím být přece daleko výš než patnáctý. Tuhle věc si už musíme vyřešit uvnitř týmu se servisem," připustil Moravec.

„Když od toho ze začátku musím bušit víc než ostatní, protože moje lyže nejsou zdaleka ideální, těžko se dá něco zajet. Bylo to podobné jako při čtvrtečním sprintu," láteřil v České televizi Krčmář.

„Zázemí máme špičkové, jenže servisu se prostě v lednu nedaří trefit do lyží a všechny lidi kolem to hodně štve," přiznal šéftrenér Ondřej Rybář a potvrdil, že Michal Šlesingr se nezapojí do SP ještě ani příští týden v Anterselvě. „Počítáme s ním až na únorový pohárový trip do zámoří," naznačil.

Triumf Preussové na domácím sněhu

Závod žen s hromadným startem proběhl bez českých žen a premiérový triumf v SP si připsala Němka Preussová, která v Ruhpoldingu žije a ve finiši odrazila atak rovněž čistě střílející Norky Tandrevoldové. Rozdíl mezi nimi na cílové pásce činil jen dvě desetiny sekundy. Vedoucí závodnice pohárové klasifikace Italka Wiererová obsadila až 19. místo.

SP biatlonistů - 15 km s hromadným startem mužů v Ruhpoldingu 1. J. Boe (Norsko) 36:43,8 (1) 2. Eberhard (Rakousko) +0,6 (2) 3. Fillon Maillet (Francie) +2,8 (1) 4. M. Fourcade (Francie) +8,6 (1) 5. Christiansen (Norsko) +9,9 (1) 6. Desthieux (Francie) +25,0 (2) --- 15. Moravec (ČR) +47,4 (0) 18. Krčmář (ČR) +1:00,8 (1)

Stav Světového poháru 1. J. Boe (Norsko) 662 2. Loginov (Rusko) 476 3. M. Fourcade (Francie) 428 4. Desthieux (Francie) 400 5. Eder (Rakousko) 394 6. T. Boe (Norsko) 383 --- 17. Moravec (ČR) 226 18. Krčmář (ČR) 225