BIATLON ON-LINE: Bezchybná Davidová! Mladá Češka už čeká v cíli, porazila i největší hvězdy

V minulém roce Veronika Vítková dojela na této sprinterské trati třetí. Bude i dnes medaile? V české nominaci pro italskou zastávku je pětice reprezentantek. Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Eva Puskarčíková a Vítková.

„Anterselvu mám ráda, jde o jedno z mých nejoblíbenějších středisek. Jednak kvůli tomu, jak to tu vypadá, areál je obklopen krásnou přírodou. A pak se mi líbí i tratě, i když je letos pořadatelé trochu změnili. Jsou tu rovinatější okruhy, s dlouhými úseky, na kterých si vůbec neodpočinete. To mi vyhovuje určitě víc než areály, kde je to pořád z kopce do kopce," citoval server biatlon.cz čtyřiadvacetiletou Jislovou.

Jako první vyrazí z Češek na trať s číslem 5 Davidová, následuje Puskarčíková (7), Vítková (42), Charvátová (62) a Jislová (85). Celkem se má na start postavit 97 biatlonistek. Jako poslední vyjede bojovat Laura Dahlmeierová z Německa.