Biatlonová tečka v zámoří. Smíšenou štafetu skvěle rozjeli pánové, české ženy ji dovezly na šesté pozici

Vypadalo to v americkém Soldier Hollow ještě během třetího úseku na boj o medaili, ale nakonec skončila smíšená štafeta český biatlonistů v posledním závodě Světového poháru před MS na šesté příčce. I tak je to pro sestavu Michal Šlesingr, Michal Krčmář, Markéta Davidová, Eva Puskarčíková nejlepší umístění za posledních tři a půl roku. Nedělní závod ovládlo střelecky úžasné francouzské kvarteto.

Smíšená štafeta uzavírala celý zámořský trip v pohárovém seriálu a netradičně její první dva úseky patřily mužům. Své kvarteto postavilo 20 zemí a při úvodní střelecké položce to osm z nich zvládlo zcela čistě bez dobíjení. Patřilo mezi ně i Česko, Šlesingr předvedl dokonce nejrychlejší ležku ze všech. Držel se pak v čelní skupince, kde udával tempo vítěz sobotní stíhačky Fillon Maillet

Po střelbě vstoje, pří níž znovu nepotřeboval náhradní náboje, už Francouz ujel všem spolu s Němcem Lesserem. Šlesingr ale také i podruhé střílel s nulou a dovezl štafetu k předávce na 4. místě těsně za Norem Christiansenem. „Z obou položek jsem měl dobrý pocit, nebál jsem se to pustit rychleji a všechny terče popadaly. Běh byl pro mě na konci už krev, ale drtil jsem se, abych to Bimbovi dal na dobré pozici," líčil do televizní kamery Šlesingr.

Na lyžích famózní J. Boe dotáhl Nory ještě před první položkou druhého úseku do čela závodu, kde se při odjezdu ze střelnice utvořila hodně silná trojka. Michal Krčmář ale při ležce napodobil krajana, všech pět ran poslal do terče a držel tak čtvrtou příčku před dotírajícím Rusem Loginovem.

Krčmář se držel na uzdě

Z vedoucího tria zvládl stojku bez dobíjení už jen Boe, Krčmář při ní potřeboval jeden rezervní náboj. „Trochu jsem si spravil po zpackané stíhačce střeleckou chuť, raději jsem ale moc neriskoval a držel se na uzdě," mínil Krčmář, pro nějž bylo velkým zážitkem i osobní setkání s losem, který došel z lesíka až k trati.

Česko tak v polovině závodu figurovalo na 4. místě s odstupem na vedoucí Nory, jímž lídr SP vyjel na posledních dvou kilometrech svého úseku náskok 26 vteřin na Francii. Třetí bylo Německo, od nějž reprezentanty na předávce dělilo půl minuty.

Eckhoffová ale trojím dobíjení na ležce úplně prohospodařila náskok a na stojce to bylo pro Norku ještě horší, musela na trestné kolo. Vedení převzala Francouzka Aymonierová, kterou ale na závěr tohoto úseku předstihla na lyžích úžasná Němka Hildebrandová.

Davidová dobíjela dvakrát...

Davidová sice odstřílela ležku čistě, na stojce ale dvakrát dobíjela a předstihla ji excelentně a nejrychlejší ze všech pálící Švýcarka Gasparinová, která se ještě snažila honit třetí Norsko. Davidová předávala osmnáct vteřin po ní na 5. místě. „Kluci to rozjeli parádně a mě mrzí, že jsem v ideálních podmínkách dala dvě rány mimo terč a pak byla i v běhu trochu tuhá," mínila Davidová.

Poslednímu úseku střelecky kralovala Chevalierová, jenž nemusela vleže ani vstoje vůbec dobíjet, čímž udržela za sebou dotírající soupeřky. Francie tak zopakovala triumf z předchozí mix štafety, která se jela na úvod sezony v Pokljuce. Německo se smířilo se stříbrem, na lyžích hodně rychlou norskou finišmanku Röiselandovou přibrzdilo trestné kolo.

...Puskarčíková pětkrát

Puskarčíková na ležce potřebovala dva náhradní náboje, ale protože Švýcarka Häckiová šla na trestné kolo a naopak zezadu se neuvěřitelně dotahovala Švédka Högbergová, tři štafety při závěrečné položce bojovaly o čtvrté místo. Nejhůř z toho bohužel vyšla Puskarčíková, která musela využít maximální možný počet dobíjení a ani běžecky nepředčila soupeřky. „Takhle špatný pocit ze střelby jsem ve štafetě ještě nepoznala, měla jsem tam dost nervy a moc mě to mrzí. Určitě to bylo pro nás hratelné o dvě místa vejš," připustila.

Přesto reprezentační kvarteto zopakovalo nejlepší český výsledek za posledních tři a půl roku, kterým bylo 6. místo ze SP v Kontiolahti z března 2017. „Musím říct, že konečnou pozici v elitní šestce bereme. Kluci odstříleli parádně a zvládli to skvěle i na lyžích. Makula se na střelnici dost zdržela tím, jak pilovala každou ránu. Finišmanka Evík měla těžkou honičku na trati, dechově tak pro ni byla střelba hodně těžká," hodnotil asistent trenéra Jiří Holubec.