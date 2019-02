Moje nejbolavější sezona. Vítková o bezmoci v tunelu i čerstvém záblesku

Totální závodní trápení, záblesk naděje, pak zase nemoc… Nelehkou zimu prožívá stálice biatlonové reprezentace Veronika Vítková. Teď doufá, že by zlom mohl přijít při nejdůležitějších závodech roku, na MS ve švédském Östersundu (7. až 17. března). O svých dojmech hovoří i v následujícím videu.

Jak moc vás oslabilo nachlazení před odletem na závěrečné soustředění?

V pátek jsem měla zvýšenou teplotu, ale naštěstí nevylezla nahoru. Jen mě lehce bolelo v krku a měla jsem rýmu, teď už bude hlavní zůstat zdravá.

Psychicky vás povzbudil poslední individuální závod před šampionátem? V americkém Soldier Hollow jste poprvé v sezoně dojela v elitní desítce.

Tohle jsem potřebovala. Sezona není dobrá a ty dva závody v Americe se mi zadařily.

Čím si vysvětlujete posun oproti předchozím závodům v Kanadě?

Nic se nezměnilo, jen jsem se posunula asi o šedesát míst dopředu. (úsměv) Já pořád věřila, že se to musí zlomit. Po nepovedených závodech je člověk vždycky špatný, ale já pořád dělala všechno proto, aby sezona byla dobrá. Pořád úplně nevím, proč se nedařilo.

Vítkové sezona 14 individuálních startů 7x si dojela pro body 1x skončila v elitní desítce 1x získala medaili se štafetou

Byla to v Kanadě velká bezmoc, když jste dojížděla v individuálním závodě až 72. s jedinou chybou na střelnici?

To byla hodně velká bezmoc. Těžší závod jsem nezažila. Trenéři se mě ptali, proč jsem nevzdala, že mi to říkali, ale já jsem jela v takovém tunelu, že jsem to ani neslyšela.

Zažila jste v kariéře někdy podobné pocity?

Řekla bych, že tohle je nejbolavější sezona, co kdy byla. Závod vždycky bolí, každý jede, co může, ale přijde mi, že tohle bolí ještě víc.

Jak se s tím srovnáváte psychicky?

Myslím, že dobře, když mi to na střelnici padá. Jenže ač by tělo chtělo, tak to nejde a nevím úplně proč.

Veronika Vítková před odletem do Skandinávie.

Vlastimil Vacek, Právo

S jakým přáním tedy vyrazíte na mistrovství světa?

Aby mě to v závodě tak strašně nebolelo a netrápila jsem se. (úsměv) Pak z toho vzejde třeba nějaký výsledek.

Patří Östersund k vaším oblíbeným biatlonovým destinacím?

Mívala jsem to tam ráda. Jela jsem tam své první dospělé mistrovství světa, takže je to návrat po moc letech.

Přesně po jedenácti. Jaké máte na tehdejší šampionát vzpomínky?

Tehdy jsem i poprvé rozjížděla štafetu. Ráda na něj vzpomínám, byla jsem tam ještě jako juniorka a zajela jsem si i pěkný výsledek (14. místo ve vytrvalostním závodě).

V čem je Östersund specifický?

Střelnice tam dokáže být hodně zrádná. Příjezd na ni je relativně jednoduchý, ale většinou tam dost fouká.

Může to být váš poslední šampionát? Už vloni jste o konci přemýšlela…

Těžko říct. Zatím nedělám žádné závěry.