Titul, překvápko od hokejistů, výbuchy a konec. Biatlon přichází o eso. Svaz to vidí jinak

Konec je zřejmě neodvratný. Kýžené zlato i propadáky přidala na MS v Östersundu do své závodní bilance Anastasia Kuzminová, slovenská reprezentantka v biatlonu. A teď je zdá se jasná i další záležitost. Úvahy a řeči o uzavření její kariéry nebyly plané.

Že bude tahle sezona poslední, naznačila už před jejím startem. A teď už je to více než jasné. "Šampionát nemůžeme hodnotit negativně. Stala se poprvé mistryní světa (ve sprintu) a zároveň naposled. Zamrzel výsledek ve vytrvalostních závodech a v masáku. Mohu říci, že v Oslu (při nadcházejícím finále SP) poběží poslední individuální závod ve své kariéře," uvedl pro slovenskou televizi trenér a manžel závodnice v jedné osobě Daniel Kuzmin.

Kuzminová přes zdravotní problémy hned zkraje MS potvrdila, že sprint patří k jejím nejlepším disciplínám. Dvě ze tří zlatých olympijských medailí má právě z nejkratšího závodu - z Vancouveru 2010 a Soči 2014. Na MS dosud měla ze sprintu bronz z Chanty-Mansijsku v roce 2011 a stříbro z Pchjongčchangu 2009 ze závodu s hromadným startem.

Anastasia Kuzminová v cíli závodu ve sprintu na MS biatlonistek.

Anders Wiklund/TT, ČTK/AP

"Je nádherné získat první světové zlato, ale je to velké překvapení," říkala v Östersundu už čtyřiatřicetiletá rodačka z Ťumeně. Trápila ji viróza, o to více mohla po dřině jásat. A nejen ona.

Za léta působení na Slovensku se víceméně sžila s tamní realitou. A její úspěchy vždy měly velkou odezvu. I tentokrát, a to v jejím domovském městě. Hokejisté Banské Bystrice si v play off přidali připomínku jejího zlata na přilby, což neopomněla sama zvýraznit na síti a taktéž alespoň trochu odhalila pohled do kuchyně při přípravě.

V dalších startech ovšem sestra nedávno také skončivšího Antona Šipulina nedokázala najít potřebnou pohodu, přestalo se jí dařit na střelnici, přišly výbuchy v podobě 28. místa po 10 chybách v závodech s hromadným startem a 58. příčky po 7 výstřelech vedle ve vytrvalostním závodě. A teď už jen Oslo, finále SP, konec, normální rodinný život.

Šéf slovenského biatlonu Tomáš Fusko se ale s jejím odchodem smiřuje jen těžko. „Jako svaz máme názor, že stále nepatří do starého železa a budeme pro ni hledat řešení, aby mohla sportovat, vychovávat děti a být šťastná," naznačuje plán udržet excelentní závodnici na scéně. Najde pro ni motivaci? „Rozhovory s Kuzminovými pokračují, vše se dozvíte příští týden," dodává s nadějí šéf slovenského biatlonu.

Ač medailové ambice nechyběly, další Slováci při MS na stupně nedosáhli. Paulína Fialková po 48. místě ve sprintu vynechala stíhačku, pak zopakovala olympijské páté místo ve vytrvalostním závodě, když neshodila poslední terč a připravila se takřka jistě o zlato. V závodě s hromadným startem finišovala dvanáctá.

Její mladší sestra Ivona si zkusila před MS i ME, ale neoslnila ani na jedné akci. S Terézií Poliakovou alespoň pomohla k solidní šesté pozici ve štafetě, Slovenky zůstaly jen 18 sekund od medaile. V propadlišti skončili muži.