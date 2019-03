Ženou v domácnosti nebude. Trénuju dál, říká končící biatlonová hvězda

Slovenský svaz si ještě dělal naděje, že závodnice s excelentními výsledky ještě zůstane v provozu. Ale konec je neodvratný. I když ne tak úplný a rázný... Alespoň tak to má v plánu. I kvůli zdraví. "Bez tréninku by se mé tělo vzbouřilo, nastaly by i zdravotní problémy, a to nechci," řekla čtyřiatřicetiletá matka dvou dětí.

„Rostou mi syn i dcera, vychováváme je tak, aby u nich převládal sportovní duch, to znamená, že nemohu jen tak zůstat doma. Je třeba se hýbat, takže trénovat budu i nadále," nastiňovala dále své plány.

„Pokud by byl o mě zájem jako sparringpartnerku, ať už mezi muži nebo ženami, ráda si přijdu společně zaběhnout, zastřílet. i proto je důležité udržovat kondici."

Anastasia Kuzminová ještě coby závodnice na střelnici.

Tt News Agency, Reuters

Po příchodu na Slovensko splynula s tamní realitou. Banská Bystrica zůstává domovem pro ni i pro rodinu také po závodní kariéře. Bude trenérkou? To Kuzminovou teď neláká. Je to podle ní příliš odpovědné, její rodiče byli trenéry, teď i manžel, viděla, co všechno to obnáší:

"Kdybych se rozhodla pro trenérství, zase by to bylo cestování. Znovu bych byla z domu, takže momentálně - i když nikdy neříkej nikdy - k tomu nesměřuju," pravila dále po uzavření báječné sezony.

Na úspěchy si navykla, ty poslední přišly podle ní i proto, že velkou část tréninku absolvovala s muži. Zářila na MS, získala malý glóbus za sprint ve SP, třetí byla v absolutním pořadí. Odchází ve chvíli, kdy je na výsluní. Vlastně krátce po o tři roky mladším bratrovi Antonu Šipulinovi, s nímž má dohromady báječnou rodinnou bilanci.

Medaile Antona Šipulina ZOH: 1-1-0 MS: 1-3-3 Medaile Anastasie Kuzminové ZOH: 3-3-0 MS: 1-1-1

Už ji nevylepší, od plánování sportovních cílů však neustupuje: "Být jen matka, nebo rozbíhat jinou práci by nebylo dobré. I když jsem individuální kariéru skončila, neznamená to, že přestávám být sportovkyní," řekla a zmínila účast v letních závodech či exhibicích.

„Budu neustále trénovat, nevyhnu se ani společnému soustředění a v srpnu vše zhodnotíme," jakoby si přece jen ještě ponechávala otevřená vrátka i k velkému závodění.