Nekončím! hlásí Vítková po zimě, která ji stála 190 tisíc. Teď přijde extrémní relax

Sezonu definitivně uzavřela při tradiční exhibici v jabloneckých Břízkách, kde spolu s Ondřejem Moravcem vyhrála supersprint. Po závodě už ale měla spíše v hlavě balení na exotickou dovolenou. „Mára byl před třemi lety na Manaslu, mně se hory také líbí, tak to chceme zkusit,“ těší se.

Nejvýše zatím Vítková byla ve čtyřech kilometrech nad mořem, teď se chystá o dost výš. „Rádi bychom zhruba do 6000 metrů. Ale respekt samozřejmě mám, Když se dostanu do základního tábora, který je něco málo přes pět kilometrů, bude to úspěch. Uvidím, jak mi to půjde," přemítá bronzová medailistka z loňské olympiády.

Veronika Vítková na trati běžeckého areálu v Břízkách

Vít Černý, ČTK

Do Nepálu zamíří se skupinou horolezce Jana Trávníčka. „Už jsme se takhle domlouvali dřív, oni to mají jako aklimatizaci na další vrchol Ama Dablam,“ vysvětluje Vítková.

Pobyt ve vysokých horách může posloužit i jako dobrá příprava pro další sezonu, jako to praktikuje třeba Němka Laura Dahlmeierová. „Ale já se hlavně těším na to, že budu v horách, zase mezi jinými lidmi, bude to i psychický odpočinek,“ vypráví.

Závěr sezony povzbudil

Uplynulá sezona pro ni nebyla z nejvydařenějších, celkové třicáté místo ve Světovém poháru je pro ni nejhorším od roku 2011. Alespoň běžecký progres v závěru zimy ji nabil optimismem.

„Tam jsem si řekla, že určitě nechci po roce, kdy došlo ke změnám v tréninku, končit,“ rozhodla se po sezoně, která ji stála 190 000 korun. Tolik dá totiž na charitu podle předsezonního závazku, že za každý sestřelený terč věnuje pětistovku na registr dárců kostní dřeně či klubu v domovském Janově nad Nisou.