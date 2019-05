Davidová nechce skončit v biatlonové bublině. Co říká na odchod Koukalové?

Proměnila vás hodně premiérová sezona v reprezentaci dospělých?

Myslím, že jsem furt stejná, snažím se o to. Doufám, že mě biatlon jako člověka nemění. Jako sportovkyně se rozhodně cítím jistěji, ale i kdyby se mi tolik nedařilo, tak by mě to posunulo, protože zkušenosti jsou v biatlonu k nezaplacení.

Které momenty z uplynulé zimy vám nejvíc utkvěly v hlavě?

Je jich víc, určitě jsou to všechna medailová umístění ve Světovém poháru. Hlavně jsem měla nádherný pocit po štafetě v Oberhofu. Pamatuji si, s jakým napětím jsem sledovala Evičku Puskarčíkovou na posledním úseku a do poslední chvíle, jestli budeme třetí nebo ne. To byl opravdu silný moment.

Markéta Davidová převzala ocenění za vítězství v anketě o nejlepšího českého biatlonistu sezony 2018/19.

Ondřej Deml, ČTK

Jak snášíte začátek přípravy, který je hlavně o fyzické dřině?

Ještě jsem teď dodělávala školu, ale od prvního května už jedu suchou přípravu, úplně bez úlev. Přišlo mi, že jsem si ani nestihla po sezoně moc odpočinout a žádné volno už není, asi až příští rok koncem března. Máme teď dlouhé tréninky a po jaře, kdy člověk nic nedělá, dost bolí.

Co je nejhorší?

Mám teď navíc nějakou krizi s kolečkovými lyžemi. Jsem z toho na nervy, když musím někde dvě a půl hodiny na kolcích kroužit. Mě trénovat baví i bez závodů, ale chvíli trvá, než do toho zase člověk vpluje. Momentálně bych potřebovala spát tak tři dny v kuse, ale to se asi projevuje i nedávný stres ze školy.

Dopadla bakalářská zkouška na České zemědělské univerzitě dobře?

Byla jsem tam v pondělí od rána do večera, nějak se to zvládlo, takže super, i když nervy jsem měla dost.

Markéta Davidová je novou královnou českého biatlonu

Ondřej Deml, ČTK

Bylo to pro vás náročnější než na střelnici?

Jo, to rozhodně. Tohle je takový jiný stres, ale myslím, že byl větší. Zakoktávala jsem se při obhajobě bakalářky, to se mi normálně nestává. Teď ještě pojedu zkusit přijímačky na veterinu do Brna.

Cítíte, že je škola základ pro život, který nechcete mít postavený jen na biatlonu?

Přesně takhle to mám v hlavě nastavené a byla bych moc ráda, aby to tak bylo. Že až skončím, tak abych mohla jít normálně do práce a nemusela spoléhat na to, že budu jen v biatlonu. Byla bych nerada, aby mi zbylo, že musím být jen u biatlonu, já chci z té bubliny ven.

Vaší sportovní metou zůstává zimní olympiáda v Pekingu za tři roky, pak skutečně dáte biatlonu sbohem?

Jo. Někomu by se mohlo zdát brzy v pětadvaceti letech, ale ve mně se kupí pocity, proč už nepokračovat. Stále hlasitěji se ozývá chtíč normálního života, protože tohle je spíš bublina. Možná se pak do ní budu chtít vrátit, ale teď mě to táhne spíše zkusit za tři roky už něco úplně jiného. Že bych měla vydržet a trénovat víc let, to mi přijde až děsivé.

Takže Jaromíra Jágra, který hraje hokej i ve 47 letech, nechápete?

Ale u těch chlapů je to jiný. Oni nikam nespěchají, jim je to jedno. Přijedou domů se občas ukázat, ale holky to mají v sobě jinak.

Markéta Davidová při stíhacím závodu v Soldier Hollow.

Český biatlon/Petr Slavík

Uloupnete si už teď kousek toho normálního života pro sebe?

Snažím se, ale přijde mi, že to jde v poslední době čím dál míň. Kolem toho biatlonu začíná být víc a víc, jde to hůř a hůř od něj utíkat. Třeba za milovanými koňmi. Ale právě škola je jedna z věcí mimo bublinu a jsem ráda, že můžu studovat, co chci a co mě baví. Taky je fajn, že občas můžu takhle někam vypadnout a obléct se jako normální holka.

Už se stává, že vás lidé i na ulicí poznávají?

Docela jo, dokonce mě poznávají i v civilním oblečení, tak si říkám že to už asi začíná být vážné. Nemám problém se s někým vyfotit, snažím se vyhovět. Když někdo přijde, že mi hrozně fandí tak to ani nejde se na něj zlobit. Spíš mi vadí, že je toho někdy moc. A ne vždycky máte dobrý den, takže občas tu popularitu snáším hůř.

Hrozí, že vám to přeroste přes hlavu?

Pořád se v tom učím chodit, ale snažím se, aby mě tohle nepotkalo. Těch nabídek, co bych kde mohla dělat, je spousta, a ne na každou se dá říct ano.

Markéta Davidová během tréninku v Novém Městě na Moravě.

Vlastimil Vacek, Právo

S tím v minulosti bojovala i Gabriela Koukalová. Překvapilo vás, že v úterý oznámila definitivní konec s biatlonem?

„Já si trochu myslela, že řekne, že ještě bude pokračovat a řekl bych, že by se dokázala na tu vysokou úroveň dostat rychle, ale je to její rozhodnutí a měli by ho všichni respektovat. Moc bych jí přála, aby byla šťastná.

Nemrzí vás, že jste se spolu v reprezentaci tak trochu minuly?

Při jejich největších úspěších jsem byla ještě dorostenka, teď už přes dva roky nezávodila. Žádný problém s Gábinou ale nemám, klidně bych si s ní ráda popovídala a třeba i za trénovala.