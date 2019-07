Perná zkouška pro biatlonisty! Masochismus vynecháváme, hlásí z Norska. Ale trénovali i v bažinách

Na konci soustředění přichází v Norsku ostřejší letní test. Český biatlonový tým se premiérově zúčastní Blinkfestivalenu, série exhibičních závodů v Sandnesu. Od čtvrtka do soboty absolvuje hned čtyři závody v rámci podniku, který je určen jak běžcům na lyžích, tak biatlonistům.

„Středečních 60 km klasicky je jen pro masochisty," hlásí ze severu na sítích český biatlonový tým. První závodní nálož tedy Češi podle očekávání vynechali. Ale i tak je čeká perná zkouška.

„Moc se těším a jsem hodně zvědavá. Každý rok se to hodně propaguje a sledujeme to. Těším se na skvělou atmosféru, která na Blinkfestivalenu bývá," uvedla pro biatlon.cz Markéta Davidová, hvězdička českého ženského týmu.

Kde se vůbec vzal a co obnáší tenhle letní Blinkfestivalen? Zrodil se kuriózně, připomíná web biatlonového svazu. Norská televize po ztrátě vysílacích práv na fotbalovou ligu potřebovala v létě alespoň zčásti vyplnit prostor. Oslovený Arne Idland, v té době manažer Norské biatlonové federace, tak mohl připravit letní festival ve svém domovském Sandnesu.

Do sedmého největšího norského města na jihozápadě země tak od roku 2006 mířily hvězdy, aby se měřily i v poněkud nezvyklých kláních. Nechybí doprovodný program pro juniorské a dětské závodníky.

Dnes do Blinkfestivalenu patří hromadný, 7,4 km dlouhý výjezd od úrovně moře až do 640 m či šedesátikilometrový závod klasickou technikou. Ten ale - jak Češi potvrdili - většina biatlonistů vynechává. Trať z Aalgaardu do Sandnesu klasickou technikou je tak vyhrazena běžcům na lyžích.

Ve čtvrtek poměří biatlonisté síly s běžci v závodě Lysebotn Opp. Do výjezdu kopce se startuje hromadně.

Biatlonistka Lisa Vittozziová na archivním snímku z dovolené. Už i ji teď čekají souboje v Norsku.

Zato prakticky jen pro biatlonisty jsou určeny páteční střelecké duely. Závodníci startují pár metrů před střeleckým stavem, zaujmou polohu vestoje, co nejrychleji se pokusí sestřelit pět terčů (i s využitím náhradních nábojů) a protnout cílovou pásku. Čtvrtfinálové a semifinálové duely určí u obou pohlaví finálovou devítku. Následně se v superfinále utkají nejlepší muž a žena.

Nechybí závod s hromadným startem pro vybraná esa vrcholných podniků, ale i sobotní vyřazovací supersprinty. Na startu mají být takřka kompletní týmy Česka, Norska, Francie, Švédska a Itálie.

„Po desetidenním soustředění to asi nebude úplně ono. Ty závody vidím spíš jako rychlý trénink. Žádná velká očekávání nemám," uvedl trenér českých mužů Zdeněk Vítek.

Češi za sebou mají i drsnější tréninky v úchvatných přírodních scenériích u vesničky Tonstad, „Běháme i v bažinách, je to těžký silový trénink," hlásil Vítek.

Teď už jsou jeho svěřenci v Sandnesu. „Moc se těším na výjezd nahoru od fjordu. To bude masakr, ale ty kulisy kolem jsou úžasné. Snad to po našem soustředění zvládneme vše se ctí," pravil Adam Václavík.

Vítek na Blinkfestivalen nominoval i Michala Krčmáře, Tomáše Krupčíka, Jakuba Štvrteckého a Milana Žemličku. Nanejvýš na start střeleckých duelů se postaví Ondřej Moravec, který se vrací do přípravy po problémech s játry.

Z elitní desítky Světového poháru budou v Norsku Johannes Thingnes Boe, Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux, Tarjei Boe a Lukas Hofer. Poměří síly i se slavným běžcem na lyžích Martinem Johnsrudem Sundbym.

Závodu žen by se měly zúčastnit běžecké hvězdy Charlotte Kallaová či Therese Johaugová. Norský kouč českého týmu žen Egil Gjelland má na severu vedle Davidové, Veroniku Vítkovou, Evu Puskarčíkovou, Jessicu Jislovou, Lucii Charvátovou a Ludmilu Horkou.

Utkají se mj. i s pěti nejlepšími biatlonistkami minulé sezony. Pozvání přijaly Dorothea Wiererová, Lisa Vittozziová, Marte Olsbuová Røiselandová, Hanna Öbergová i Anastasia Kuzminová, byť oznámila, že ukončila kariéru. Chybět nebude ani Kaisa Mäkäräinenová, jediná biatlonistka, která kdy ovládla Lysebotn Opp.

Přenosy z Blinkfestivalenu budou vysílat norská a slovenská televize.