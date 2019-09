Dovolili jí kojit jen tři měsíce, a tak z reprezentace utekla. Hvězdná biatlonistka vzpomíná na těžké období

O tom, jak se seznámila na soustředění s manželem v kabince lanovky, bylo řečeno už hodně. Talentovaná biatlonistka a běžec na lyžích se do sebe zamilovali a rok na to se stali rodiči. Tehdy dvaadvacetiletá Anastasia Kuzminová však s biatlonem ještě nechtěla končit, doufala, že dokáže skloubit péči o dítě s tréninky.

Avšak v ruské reprezentaci jí podkopávali nohy. Individuální přípravu jí nedovolili a o nějakých jiných ústupcích také nemohla být řeč. Dokonce jí chtěli nařídit, jak dlouhou by měla kojit. To Kuzminová už nevydržela a rozhodla se z Ruska s rodinou odejít. „Chtěla jsem být hlavně matkou, být co nejvíc v kontaktu s dítětem a kojit ho, jak jen to bude možné,“ zavzpomínala Kuzminová v rozhovoru pro web pravda.sk.

„Řekli mi, že podle výzkumu stačí kojit jen tři měsíce a pak je potřeba, abych naskočila do tréninkového procesu, odcestovala na soustředění a potom na závody. Pro mě to bylo nepřijatelné řešení, proto jsem odešla z Ruska a s manželem jsme odcestovali na Slovensko,“ vysvětlovala majitelka šesti olympijských medailí.

MÁME ZLATO!!! NASŤA TO DOKÁZALA!!! 🥇🇸🇰️

Ty už získala právě za Slovensko, které maminku biatlonistku přijalo. „I když jsem byla cizinka, zažila jsem tady nadstandardní podporu. Lidé byli dobrosrdeční a umožnili mi jak návrat k biatlonu, tak být zároveň matkou. Holky v týmu mi pomáhaly i jako chůvy. Byly mi obrovskou oporou," vyprávěla dál.

Za to všechno se Kuzminová slovenskému týmu odvděčila mnoha úspěchy. V roce 2010 na olympiádě ve Vancouveru získala zlato a stříbro. O čtyři roky později v Soči vyhrála zlato a loni v Jižní Koreji přidala další zlato a dvě stříbra. Medaile sbírala i na světových šampionátech.

Letos se na mistrovství světa stala světovou šampionkou ve sprintu. Po sezoně pak ukončila individuální kariéru. Kuzminové se tak povedlo odejít na vrcholu. Jak sama přiznává, biatlon ji bude chybět, a tak ještě zvažuje, že by pomohla svým kolegyním alespoň ve štafetách. Během léta trénovala, absolvovala několik závodů v letním biatlonu a začátkem příštího měsíce oznámí, zda ji ještě v závodech uvidíme.