Bude největší hvězdou slovenského týmu. Tedy alespoň to všichni od ní očekávají. Paulina Fialková po odchodu Anastasie Kuzminové ze scény vstoupí do nadcházející sezony v pozici slovenské jedničky. Sedmadvacetiletá biatlonistka je odhodlaná tuto roli potvrdit. „Loni jsem byla neustále ta druhá, takže mou motivací je postavit se na nejvyšší stupínek,“ hlásí Fialková.

Během minulé sezony zazářila. Pětkrát v závodech Světového poháru stála na stupních vítězů a skvěle si vedla i na mistrovství světa. Avšak pořád byla ve své reprezentaci až ta druhá. Její výsledky předčily výkony Anastasie Kuzminové. Slovenská hvězda však před několika týdny ukončila svou kariéru, a tak Paulina Fialková do nové sezony vstoupí jako týmová jednička.

Svou pozici bude chtít potvrdit a udělá vše pro to, aby se po několika druhých a třetích místech dostala i na stupínek nejvyšší. „Zatím jde všechno podle plánu,“ pochlubila se Fialková na webu aktuality.sk. Na soustředění v Ramsau jí vyšlo počasí a měla podle svých slov výborné podmínky na trénink.

Paulína Fialková ide do novej sezóny s novou zbraňou a za najvyššími cieľmi. Viac na: https://t.co/zZqG5r7b4i pic.twitter.com/WFxfzUQzce — tvnoviny.sk (@spravodajstvo) November 3, 2019

Teď se chystá do Lenzerheide, kde bude ladit formu před úvodními závody Světového poháru, který odstartuje za necelé čtyři týdny ve švédském Östersundu. „Byli jsme tady i loni a podařilo se nám tady kvalitně potrénovat. Z tohoto soustředění jsem si tehdy odvezla dobrou formu na začátek sezony, takže věřím, že to bude ideální příprava i na nadcházející sezonu,“ vyprávěla šestá žena celkového pořadí posledního Světového poháru.

„V létě jsem neměla možnost porovnat se s konkurencí na letním světovém šampionátu, tak o to více jsem teď zvědavá, jak na tom jsem a jakých výsledků dosáhnu v prvních závodech Světového poháru. Pokud se mi tam nebude dařit, rozhodně nebudu panikařit. Bude ještě hodně času na vyladění formy. Cíle mám však samozřejmě pro tuto sezonu ty nejvyšší,“ přiznala Fialková dál.

„Loni jsem byla neustále ta druhá, takže vnitřní motivace moje i mého týmu je, abych se postavila na nejvyšší stupínek. Děláme pro to úplně všechno,“ vysvětlovala s tím, že očekává zlepšení ve střelbě. „S novou zbraní a hlavně pažbou, kterou jsem několikrát měnila, jsem nyní spokojená. Měla jsem hodně času na to sžít se s ní, tak věřím, že to přinese výsledky. Loni jsem v celkovém hodnocení dosáhla 87 procent úspěšnosti ve střelbě, tak bych byla ráda, kdybych se teď dostala na úroveň 90 procent,“ uzavřela usměvavá biatlonistka.