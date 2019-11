Česká biatlonová kometa o tlaku i stresu. Co nechce, aby se v Česku říkalo?

Před rokem na startu sezony biatlonistka Markéta Davidová ještě jako juniorka skromně vyprávěla, jak ani neví, jestli bude nominována na všechny zastávky Světového poháru. Nejen, že je objela, ale ve čtyřech závodech se probila na stupně vítězů, jeden vyhrála. A tak není divu, že do ní čeští fanoušci před startem nového ročníku vkládají největší naděje. Sama kometa minulé zimy se ale nové roli brání, jak můžete vidět v následujícím videu.

Necítím se jako česká jednička a byla bych moc ráda, aby se to přestalo říkat, přeje si Markéta Davidová

Počítáte, že příští víkend začínající sezona bude pro vás jiná než ta minulá?

Myslím, že ne. Už ta minulá pro mě byla odlišná, když jsem objela celý svěťák. Letos myslím, že se moc nezmění.

Teď jste přece jen výsledkovou jedničkou českého minimálně ženského týmu, tlak bude asi o něco větší…

Já se jako česká ženská jednička rozhodně necítím a byla bych strašně ráda, kdyby se to v Česku přestalo říkat. Tak se myslím necítil nikdo z nás, ať se to říkalo o komkoliv. Určitě i sama na sebe budu vytvářet trochu větší tlak, ale nic, s čím by se nedalo pracovat.

Biatlonisté Markéta Davidová a Michal Šlesingr zvládli přípravu bez větších omezení.

Vlastimil Vacek, Právo

V posledním závodě před startem sezony v norském Sjusjönu jste brala v kvalitní konkurenci šesté místo. Povzbudilo vás?

Myslím, že to byl dobrý test, ale spousta dobrých lidí na svěťáku ještě přibude. Všichni se postupně rozjíždíme, ještě jsme na sněhu nestrávili tolik času. Určitě se do sezony půjde líp, ale myslím, že to úplně moc neukazuje.

Pocítila jste úspěchy z minulé zimy i přes léto díky většímu počtu různých povinností?

Jaro bylo trochu náročnější, ještě se státnicemi toho bylo dost. Ale přes léto se to uklidnilo, jak jsme zimní sport a přes léto už nikoho nezajímáme, tak to bylo v pohodě. (úsměv)

Už druhý rok jste se chystaly pod vedením norského kouč Egila Gjellanda, bylo to v něčem jiné?

Myslím, že příprava byla pořád hodně norská, možná ještě víc. Přibylo speciální síly, jinak to bylo podobné.

V čem spočívá speciální silová příprava?

Posilovali jsem s většími závažími. Třeba jen pět opakování, ale maximální váhy.

Gjelland na tiskové konferenci říkal, že mu trochu připomínáte norskou mentalitu. Slýcháte to od něj často?

Vůbec, to jsem od něj slyšela poprvé. Možná trošku tuším, jak to myslel, ale asi bych to úplně nerozebírala, ani nevím, jak bych to popsala.

Co by vás na úvod sezony ve švédském Östersundu potěšilo?

Ráda bych dobře střílela, pak bych měla dobrý pocit.

Markéta Davidová během hromadného závodu biatlonistek na MS v Östersundu

Petr Slavík, Český biatlon

Měnili jste něco ve střelbě?

Jen jsme se snažili ji posouvat dál. Když už to bylo přesné, tak ji zrychlovat.

Dařilo se?

V trénincích jo, ale v závodech to zatím vidět nebylo, tak uvidíme, jak se to projeví, až těch závodů bude víc.

Na jaké časy střelby jste se dostala?

To nevím, nikdo mi to neměřil, ono je pak ještě víc stresující, když vám někdo za zády říká nějaká čísla. Ale určitě vím, že to bylo rychlejší, zvládla jsem střílet i na jeden nádech.

Cítíte i na střelnici větší zkušenosti?

Myslím, že ano, střelecká zkušenost a jistota se s každým závodem stupňuje. Jde o to, aby si člověk vyzkoušel všechny podmínky, pak jde do dalších závodů chytřejší.

Mistrovství světa se v únoru bude konat v italské Anterselvě. Ve vysoké nadmořské výšce a na místě, kde jste vyhrála svůj první Světový pohár.

Mně se tam líbí, většinou tam bývá pěkně, což mají asi všichni radši než mlhu jako v Oberhofu. A nadmořská výška mi nevadí, ani ji tam nijak nevnímám.

Na České zemědělské univerzitě pokračujete v magisterském studiu, jak je náročné?

Zatím je to dost podobné, ale ještě nezačalo zkouškové. Uvidím, kolik se stihnu naučit, než odjedeme na první Světový pohár, ale něco si určitě vezmu s sebou.

Chtěla jste zkusit i studium veterinárního lékařství v Brně, jak jste dopadla?

U přijímaček jsem uspěla. Jsem tam přihlášena a mám přerušeno.

S biatlonem by tam studium skloubit nešlo?

Byla jsem se tam zeptat a řekli mi, co jsem čekala, že s biatlonem to určitě nejde, ale nabídli mi možnost, že až na tři roky můžu mít přerušeno.

Takže byste mohla naplnit svůj plán skončit s biatlonem po olympiádě v Pekingu.

Vychází to krásně. Měla bych nalajnovaný život až do čtyřiceti. (úsměv)